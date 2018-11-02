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В России прошел «Большой этнографический диктант»
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В России прошел «Большой этнографический диктант» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 41 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная акция «Большой этнографический диктант» прошла в пятницу, 2 ноября, во всех 85 регионах России, участниками стали свыше 300 тыс. человек.
«Большой этнографический диктант» проходит уже третий год подряд. В 2017 году она стала носить международный статус.
На площадки в России были приглашены представители администрации президента России, депутаты Госдумы, Госсоветов, кабинеты министров, администрации регионов, молодёжных парламентов, общественных организаций — «Российские студенческие отряды», «Российское движение школьников» и другие.
В Удмуртии акцию поддержали более 10 тыс. участников, которые посетили 222 локации. Лидерами по их числу стали — Ижевск (31) и Сарапульский район (16). Центральной площадкой в регионе стал Дом Дружбы народов. В учреждении одновременно написали диктант 133 человека. В Доме Дружбы народов зафиксированы участники, набравшие 100 и 97 баллов, сообщается на сайте акции.
Глава Удмуртии Александр Бречалов тоже присоединился к акции. Тестирование руководитель написал в экскурсионном трамвае с учениками 91 школы. Компанию ему составили учащиеся седьмого и девятого классов, кадеты и директор учебного заведения. Стартовал трамвай в 10:00, в единое время написания диктанта. В самом начале все пассажиры написали тестирование, а потом продолжили неформальное общение с Главой Удмуртии.
Пассажиры АО «Ижавиа» смогли проверить свои знания в самолёте на рейсе Ижевск-Москва. Забайкальский край в этом году выбрал необычную площадку для написания диктанта — современный купейный вагон-лаборатория для обучения будущих машинистов.
К написанию диктанта присоединись 35 стран на пяти континентах, МКС и даже в Антарктиде. Через электронные носители пройти тестирование можно с 2 по 5 ноября (10.00 мск).
Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторы акции ФАДН России, Министерство национальной политики Удмуртской Республики и РОО НКР «Ассамблея народов Удмуртии». Партнерами акции выступают Россотрудничество, МИД и Роскосмос.
Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря.
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