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Россиян захотели учить всю жизнь
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Россиян захотели учить всю жизнь 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
В России может появиться система по обучению граждан на протяжении всей их жизни. Об этом сообщил специальный представитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Допускаю, что через несколько лет будут приняты стратегические решения, в том числе по отражению на государственном уровне политики обучения в течение всей жизни. Сейчас этот подход имеет фрагментарный характер. Идет проработка новых подходов», — сказал Песков.
Подходы к переобучению могут быть разными. «От стимулирования соревновательных подходов, которые есть в "Вордскилс", до радикально новых решений. Например, могут появляться нормы, как, например, бесплатное онлайн второе высшее образование — вплоть до таких инноваций», — пояснил Песков.
По его словам, Россия начинает реализацию множества проектов общей стоимостью 28 триллионов рублей, которые потребуют новых квалифицированных кадров.
«Важен поиск новых форм, которые работают как с массовой переподготовкой, так и с механизмами мотивации. Контуры этой государственной политики к настоящему времени не выработаны, государство тестирует разнообразные подходы», — заметил Песков.
25 октября вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что 28 триллионов рублей будет потрачено на реализацию национальных проектов до 2024 года. В мае президент Владимир Путин поручил правительству разработать и скорректировать нацпроекты по 12 направлениям, среди которых демография, здравоохранение, цифровая экономика и экология.
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