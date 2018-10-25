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Стали известны подробности скандала с главредом «Медузы»
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Главреда «Медузы» заподозрили в харассменте 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Facebook
Источники «Русской службы Би-би-си» сообщили, что причиной отстранения главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова стали обвинения в харассменте. В чем именно обвиняют журналиста, не уточняется. К харассменту относят и домогательства, и оскорбления по половому признаку, и неприличные шутки.
По словам собеседника «Русской службы Би-би-си», инцидент, ставший причиной отстранения Колпакова, произошел на недавней вечеринке после общей конференции «Медузы» в Риге.
Источники утверждают, что жена одного из сотрудников «Медузы» пожаловалась мужу на Колпакова. Мужчина пересказал ее историю коллегам. Со слов женщины, Колпаков сопровождал свое поведение словами, что ему за «это» ничего не будет.
Затем главред «Медузы» якобы попытался объяснить случившееся «плохой шуткой.
Колпакова заменит бывший главный редактор и нынешний генеральный директор издания Галина Тимченко. Она рассказала, что причиной отстранения журналиста стали обвинения в неподобающем поведении. По ее словам, выдвинувший обвинения человек в „Медузе“ не работает.
Тимченко отметила, что Колпаков сам попросил временно отстранить его от должности до совета директоров „Медузы“. Совет расследует инцидент и примет решение в отношении Колпакова.
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