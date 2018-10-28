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В Петербурге появится аэропорт имени Шнурова
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В Петербурге может появиться аэропорт имени Шнурова 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поклонники лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова обсуждают возможность назвать в его честь аэропорт "Пулково" в рамках общенационального конкурса по присвоению имен выдающихся соотечественников аэропортам, следует из сообщений на официальной странице музыканта в Instagram.
Шнуров рядом со своей фотографией в пионерском галстуке разместил в Instagram информацию о том, что жители российских регионов якобы выдвинули его имя в качестве дополнительного названия аэропорта в Санкт-Петербурге. При этом на официальном сайте проекта "Великие имена России", предполагающего присвоение 45 российским аэропортам имен выдающихся соотечественников, в перечне предложений, касающихся "Пулково", нет имени лидера "Ленинграда".
Некоторые пользователи в комментариях называют эту идею "шедевральной" и пишут о намерении проголосовать за предложение назвать "Пулково" в честь Шнурова на сайте общенационального конкурса.
"Сергей, будет справедливо присвоить Ваше имя аэропорту! Вы олицетворяете собой душу русского народа без прикрас, без лицемерных масок и фальшивых гримас", — написала пользователь под ником ekaterinabezfamilnaia.
Другие участники дискуссии иронизируют по поводу возможного присвоения аэропорту в Петербурге дополнительного имени в честь Шнурова.
"Как назвать лучше, аэропорт Шнуров или аэропорт Шнур, или аэропорт "Ленинград"?" — спрашивает пользователь _aleksandrfedorov_.
Другой участник обсуждения предполагает, что самолеты будут приземляться в Петербурге под песню "В Питере — пить", а еще один пользователь шутит по поводу того, что при присвоении "Пулково" имени Шнурова объявления в аэропорту будут выдержаны в стиле его творчества.
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Жители регионов выдвинули имя лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в качестве дополнительного названия аэропорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте запущенного в октябре общенационального проекта «Великие имена России». Для включения в лонг-лист конкурса кандидатам необходимо набрать более 500 голосов. Отмечается, что, помимо Шнурова, к этому порогу приблизился философ Эммануил Кант, в честь которого предложили назвать аэропорт в Калининграде. Петербургское отделение партии "Коммунисты России" выступило против инициативы присвоения аэропорту "Пулково" имени фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова, появившейся в рамках проекта "Великие имена России". По мнению политиков, это неприемлемо хотя бы уже потому, что музыкант олицетворяет собой "бескультурье", а Петербург, напротив, принято считать культурной столицей. В партии даже готовы устраивать уличные манифестации в том случае, если этот вариант переименования внезапно начнет побеждать.

Публикация от  Shnurov Sergey (@shnurovs)

Против инициативы назвать аэропорт в Петербурге в честь Шнурова уже выступило региональное отделение партии "Коммунисты России", которое, согласно сообщению партии, узнало об этом из СМИ. По мнению руководителя петербургского отделения "Коммунистов России" Сергея Малинковича, присваивать "Пулково" имя лидера "Ленинграда" "некорректно и недальновидно".
"Шнуров, бесспорно, способный музыкант, но объем ненормативной лексики в его песнях превышает всякие разумные пределы. Это может нравится трудным подросткам, но в корне противоречит традициям и петербургской, и ленинградской культуры…" — приводятся на сайте регионального отделения партии слова Малинковича.
Ранее в октябре зампредседателя комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева сообщала, что петербуржцы предложили назвать аэропорт Пулково в честь Петра Великого, Иосифа Бродского, Екатерины Второй, Александра Третьего и нескольких Героев СССР.
Конкурс инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Общества русской словесности, Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества. В рамках проекта "Великие имена России" 45 российским аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Эти имена дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения.
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