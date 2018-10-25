Можно ли жить вечно: в мире вновь заговорили о бессмертии

Бессмертие богов и вечная молодость — лейтмотивы мировой культуры. Тема обретения вечной жизни и непрекращающейся юности пронизывает ее насквозь, от древних священных текстов до театральных постановок модерна и далее.

Достаточно вспомнить библейского праотца Мафусаила, который, если верить каноническому преданию, прожил безумные 969 лет. В погоне за бессмертием люди перепробовали множество способов, от откровенно сомнительных до сверхтехнологичных. Увы, утвердительный ответ на вопрос «Можно ли жить вечно?» пока не дан.

В этой статье мы поговорим о двух главных проблемах бессмертия: о его достижимости с точки зрения современной науки и о социальных парадоксах, которые могут возникнуть, если человечество поделится на смертных и бессмертных.

Жизненный предел — иллюзия эпохи?

Есть мнение, что господствующие представления о пределах жизни сильно искажаются под давлением эпох. Так, для средневекового рыцаря 45 лет — недосягаемая роскошь, в Швеции середины XIX века 45 лет — средний возраст смерти у женщин, сейчас же эта цифра подскочила до 83 лет. Последние полвека порог в 90 лет не вызывает удивления, хотя люди, перешагнувшие эту отметку, без сомнения, заслуживают звания долгожителей. Следовательно, если по мере движения истории планка поднимается все выше и выше, равно как и растет качество питания (субъективно), совершенствуется медицина (объективно), то можно ли ждать, что в 2050 году 150 и даже 200 лет будут восприниматься как данность? Обратимся к науке.

Наука: решаема ли задача?

Доктор Обри ди Грей, один из самых цитируемых ученых-специалистов по бессмертию, считает, что человек, который превзойдет рекорд библейского Мафусаила и проживет 1000 лет, уже родился. Он не сомневается в том, что в течение следующих лет 20 на рынке появятся безотказно работающие препараты и методики против старения. Вопрос только в обильном финансировании, которое, по его мнению, сложно привлечь.

Наука наступает: 3 фронта

Старение — это накопление повреждений. Согласно ди Грею, существует 7 факторов, которые в совокупности ведут к угасанию человека: 1) мутации ядерной ДНК, ведущие к образованию опухолей, 2) сбои митохондриальной ДНК, 3) накопление в клетках продуктов распада, 4) накопление продуктов жизнедеятельности вне клеток, 5) потеря клеток, 6) их старение при сокращении теломер, 7) образование внеклеточных перекрестных связей. С позиции техники и технологии есть несколько способов, за счет которых можно «взломать код старости» и нивелировать эти повреждения и износ целиком.

Радикальная молекулярно-генетическая перестройка. В тех случаях, когда процессы старения необратимы, могут помочь новые органические компоненты, имплантируемые взамен изношенных. Новое сердце, стимулятор мозга, механические руки и пр. Более экстравагантный и более технически проблемный — перенос сознания целиком в цифровую матрицу, чтобы впоследствии активировать ее в обновленном теле, либо существовать в рамках цифрового универсума.

Разберем по порядку. Первый фронт — молекулярно-генетический. Механика проста: найти гены старения и взломать их. Здесь уже есть заметные продвижения, но прорывными их назвать нельзя. Над этим работают, например, компании Human Longevity и Calico.

Будем честны: несмотря на многочисленные громкие заголовки, ученые пока что не продвинулись достаточно далеко. Были, например, открытия антивозрастного гена у мышей или червей, сопровожденных лабораторными тестами. Один из самых громких успехов — обнаружение антивозрастной мутации в 2017 году. Мутация, закодированная как SERPINE1, была найдена у членов общины амишей (протестантской деноминации) в штате Индиана (США). Она кодировала несклонность к диабету и пониженное давление, что в совокупности приводило к долгой жизни.

Что характерно, ее носители также имеют низкий уровень ингибитора активатора плазминогена, PAI-1. Его часто называют ключом к старению. Он вовлечен в процесс угасания клеток, когда те прекращают делиться. Говоря о будущем этой технологии, в теории (опять же), за счет генетического редактирования можно будет удалять программу самоуничтожения организма из генов, хотя это создает больше вопросов, чем ответов.

Фронт номер два — сглаживание износа за счет новых частей. Здесь наука ушла заметно дальше хотя бы потому, что есть стволовые клетки, которые порядком облегчают задачу. Уже существуют методы, которые позволяют повышать качество жизни и нивелировать износ организма за счет инъекций с такими клетками. Речь о бессмертии не идет. В попытках отыскать источник молодости используют и кровь. Так, в минувшем году был поставлен эксперимент: плазму молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет вводили престарелым людям, страдающим болезнью Альцгеймера.

Стандартные тесты не показали улучшений, впрочем, медсестры, ухаживающие за пациентами, рассказали, что больные стали лучше справляться с ежедневной рутиной. Конечно, результат не блестящий и сомнительный, но все же.

Стимуляторы мозга, внешние протезы со слотами памяти, экзоскелеты, новые органы (к примеру, сердце или сосуды) нужно записать сюда же. И хотя наука пока только учится выращивать сердце в биореакторе, искусственные сосуды вовсю используют. К сожалению, это все полумеры, т. к. киборгизация организма, кажется, гениальный выход, но как быть со старением мозга? В этом случае, жизнь даже с новыми органами имеет предел, причем ее качество в последние годы сомнительно. Отсюда — третий фронт, о котором больше будет сказано ниже.

Упомянем и об «омолаживающей таблетке». Некоторые препараты обладают таким побочным действием. Их именуют геропротекторами, буквально, «защитниками от старости». Это, в частности, метформин, задуманный как лекарство от диабета. Согласно гипотезам, он может продлить жизнь аж на 50%. В этой сфере работает, например, компания Gero, которая трудится над геропротекторами на основе названного метформина, а также карнозина и рапамицина. Карнозин имеет свойства антиоксиданта, а рапамицин — это мощный иммунодепрессант. Речь о вечной жизни, конечно, не идет, решается проблема лишь замедления старения.

«Облако» вместо Олимпа

Пожалуй, самое радикальное решение для борьбы со смертью — это отбросить бренную оболочку, не думая над тем, как обновить износившуюся органику, и высвободить сознание. Вопрос о первенстве сознания или тела, материи или духа здесь решается безапелляционно. После этого разум человека можно встроить в робота или вовсе развернуть цифровой универсум, в котором ум и память будут существовать бесконечно, видимо, вместе с другими вечно живущими. Звучит утопично, впрочем, это все больше приближается к реальности.

В связи с этим нужно обязательно сказать о проекте 2045 Initiative, учрежденной российским предпринимателем Дмитрием Ицковым . Основная задача 2045 Initiative амбициозна: «создать технологии, позволяющие перенести личность в более продвинутый носитель небиологической природы, и продлить жизнь, в том числе вплоть до бессмертия».

Масштабный проект Avatar имеет 4 фазы с интервалами по 5 лет. Фаза Avatar A (2015−2020) предполагает создание роботизированной копии человеческого тела, управляемой удаленно через интерфейс «мозг-компьютер» (BCI). В ходе следующей за ней фазы Avatar B (2020−2025) задумана трансплантация мозга добровольца после его смерти.

На этапе Avatar C (2030−2035) должен быть готов сам Avatar c искусственным мозгом, в который перенесут сознание человека после смерти.

На завершающем этапе (2040−2045) проект обещает превратить Avatar в голограмму. Нужно признать, что этот подход — самый рациональный, т. к. постоянная починка организма год от года и замена органов едва ли могут соперничать с полным переносом сознания в носитель, для которого не существует старения и биологии как таковой, только незначительная обратимая амортизация.

Отпить амброзии дадут не всем

Амброзия — это напиток, из которого мифические боги Олимпа черпали энергию вечной молодости. В легендах этот омолаживающий и ободряющий нектар смертным не полагался. Парадоксально, но мифы глубокой древности можно с успехом спроецировать на 2050 (условно) год. Дело в том, что технологии точечного изменения генетического кода, вкупе с заменяемыми органами и масштабной терапией стволовыми клетками будут стоить заметных денег. Счет идет на миллионы долларов, потому амброзию цифрового века уготовано отпить далеко не всем.

Рассмотрим такой сценарий. Допустим, все люди стали бессмертными. При этом, их число не убывает, а лишь растет, по легко угадываемым причинам. Производить пищу, одежду, технику и даже предметы роскоши, теоретически, можно почти бесконечно, трудность в том, что нужно искать энергию, чтобы питать предприятия, заряжать миллиарды смартфонов и растущий парк электрокаров. Необходимы редкие металлы, древесина, сложная органика, которую можно извлечь только из нефти. И это не единственные вопросы, которые можно задать.

Сколько потребуется плодоносных почв, чтобы прокормить 15, 20, 30 миллиардов бессмертных людей? Есть ответ: «Колонизировать другие галактики». Решение идеально, но ресурсы при таком сценарии иссякнут быстрее, чем человечество наконец достигнет технологического пика, чтобы построить урановые шахты на неизвестной планете вне Солнечной системы.

Поэтому ситуация с сотней или даже тысячей бессмертных миллиардеров из корпоративной элиты выглядит более экономически правдоподобной. В результате, человечество получит нового Мафусаила, подписывающего отчет о прибылях и убытках нервным импульсом через чип, врезанный в мозг, проверяющего, как исполняется контракт на соседнем континенте за счет девайса для мгновенного сканирования эксабайтов данных (опять же, хирургически соединенного с мозгом) или рассылающего тысячи «внушений» подчиненным через те же имплантированные дополнения к личности.

Подводя итог

С учетом всего накопленного учеными и врачами опыта сделать человека бессмертным нельзя. Во всяком случае, в 2010-х годах. Оптимистичный ди Грей отводит 20 лет на прорыв, после чего старение будет повержено. В текстах, посвященных омоложению и вечной жизни очень часто цитируют Бенджамина Франклина , сказавшего «Нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов». Пожалуй, по состоянию на 2018 год он прав. Будет ли это правдой в 2040?

Наконец, напомним о казусе из древнегреческой мифологии. Зевс по просьбе богини зари Эос даровал вечную жизнь Титону (он же Тифон). Болезненный нюанс состоял в том, что Эос забыла упомянуть о вечной молодости — Титон обрел бессмертие, но ценой нескончаемой старости, превратившись после тысяч лет мучений в насекомое — цикаду. В этом есть неочевидный смысл: погоня за бессмертием имеет обратную сторону — придется бесконечно наблюдать за бегом времени и сменой эпох.