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Проект по созданию детской одежды признан лучшим в рамках проекта «Мама-предприниматель» Республики Саха (Якутия)
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Проект по созданию детской одежды признан лучшим в рамках проекта «Мама-предприниматель» Республики Саха (Якутия) 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В Республике Саха (Якутия) завершился федеральный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Бесплатное обучение основам предпринимательства в рамках проекта прошли 30 жительниц региона.
В течение пяти дней участницы проекта посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей.
В среду, 24 октября 2018 года, в рамках программы состоялся конкурс бизнес-планов. Участницы презентовали свои проекты перед независимым жюри, в состав которого вошли представители Благотворительного фонда «В ответе за будущее», Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также бизнес-сообщества.
Победительницей конкурса стала Ольга Петрова с проектом по созданию детской концептуальной одежды с национальным колоритом «ЧУКУРУШКА». Она получила грант в размере 100 000 рублей от Благотворительного фонда «В ответе за будущее».
Напомним, что образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в формате пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получает грант на реализацию бизнес-проекта.
Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд «В ответе за будущее».
Всего до конца 2018 года проект «Мама-предприниматель» планируется реализовать не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации.
Подать заявку на участие в программе «Мама-предприниматель» можно на сайте проекта.
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