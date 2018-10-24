С рыбаков на льду хотят взимать траты на их спасение

Глава МЧС Евгений Зиничев считает, что рыбаки, выходящие на лед вопреки предупреждению МЧС, должны оплачивать горючее, которые расходуется на их спасение, передает корреспондент РИА Новости.
"Спасение рыбаков влечет большие финансовые издержки. Запрет выхода на лед дает право поднять вопрос о том, чтобы выставить счет за (поисково-спасательную) операцию — как минимум, за ГСМ. Тем более что в это время силы и средства, задействованные в спасении, могут быть необходимы на реальной чрезвычайной ситуации", — сказал Зиничев, находящийся с визитом на Сахалине.
Исполняющая обязанности главы Сахалинской области Вера Щербина поддержала инициативу министра, сославшись на аналогичный опыт в зарубежных странах, и пообещала проработать эту инициативу на законодательном уровне.