Назван самый пьющий город России

Отмечается, что агентство провело 3250 личных интервью в 25 российских городах. Среди респондентов были люди в возрасте от 19 до 73 лет, они отвечали на ряд вопросов, включая "Как часто вы употребляете алкоголь?" и "Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?".

Второе место в списке самых пьющих городов России занял Ханты-Мансийск, а замкнула тройку лидеров Пермь. Также в десятке оказались Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Москва и Санкт-Петербург заняли 16 и 11 места соответственно.