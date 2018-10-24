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Назван самый пьющий город России
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Назван самый пьющий город России 

Газета.Ru + ещё 7 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Саратов возглавил список самых пьющих городов России, следует из исследования, проведенного Zoom Market.
Отмечается, что агентство провело 3250 личных интервью в 25 российских городах. Среди респондентов были люди в возрасте от 19 до 73 лет, они отвечали на ряд вопросов, включая "Как часто вы употребляете алкоголь?" и "Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?".
Второе место в списке самых пьющих городов России занял Ханты-Мансийск, а замкнула тройку лидеров Пермь. Также в десятке оказались Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. Москва и Санкт-Петербург заняли 16 и 11 места соответственно.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 40% россиян не пьют.
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