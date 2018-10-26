Китаянка отказала ухажеру, подарившему ей Lamborghini

Отказ девушки вызвал у несостоявшегося жениха приступ ярости.

Жительница китайского города Чанша, что в провинции Хунань, ответила отказом на предложение руки и сердца от богатого ухажера, сообщают РИА Новости . Мужчина устроил для любимой настоящее представление в местном торговом центре — с воздушными шариками, фейерверком, роскошным букетом роз. Но главным козырем, по мнению потенциального жениха, должен был стать его подарок — спорткар Lamborghini.

Однако девушка подарки не приняла.

«Мне очень жаль, но я не хочу этого. Извини», — сказала она.

Отказ вывел мужчину их себя.

«Я же купил твой любимый спорткар! У меня есть деньги! Я могу тебе купить их сколько ты захочешь!», — кричал он, пытаясь схватить девушку за руку.

Однако это не заставило китаянку передумать.

«И что с того, что у тебя есть деньги?», — ответила девушка и оттолкнула ухажера.

В отчаянии мужчина начал громить все, что оказалось под рукой, а роскошным букетом запустил в видео-оператора, снимавшего мероприятие.