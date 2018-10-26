Ещё
Китаянка отказала ухажеру, подарившему ей Lamborghini
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китаянка отказала ухажеру, подарившему ей Lamborghini 

ТК «Звезда» + ещё 7 32 минуты назад
Отказ девушки вызвал у несостоявшегося жениха приступ ярости.
Жительница китайского города Чанша, что в провинции Хунань, ответила отказом на предложение руки и сердца от богатого ухажера, сообщают РИА Новости. Мужчина устроил для любимой настоящее представление в местном торговом центре — с воздушными шариками, фейерверком, роскошным букетом роз. Но главным козырем, по мнению потенциального жениха, должен был стать его подарок — спорткар Lamborghini.
Однако девушка подарки не приняла.
«Мне очень жаль, но я не хочу этого. Извини», — сказала она.
Отказ вывел мужчину их себя.
«Я же купил твой любимый спорткар! У меня есть деньги! Я могу тебе купить их сколько ты захочешь!», — кричал он, пытаясь схватить девушку за руку.
Однако это не заставило китаянку передумать.
«И что с того, что у тебя есть деньги?», — ответила девушка и оттолкнула ухажера.
В отчаянии мужчина начал громить все, что оказалось под рукой, а роскошным букетом запустил в видео-оператора, снимавшего мероприятие.
ТК «Звезда»: последние новости
В Сочи введен режим ЧС из-за ливней и затоплений Разбитая бутылка, остатки взрывчатки: как выглядит место, где Росляков готовился к атаке на колледж Рыбаков могут заставить платить за их спасение
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили
Онкобольные Сенчукова и Рыбин сделали заявление38
Израиль отказал России в военной просьбе
Житель Японии подобрал странных животных1
Прояснилась ситуация с ранением полицейского в голову20
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение