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Россияне составили список своих предпочтений на Хэллоуин
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Россияне составили список своих предпочтений на Хэллоуин 

Teleprogramma.pro + ещё 34 1 час назад
Фото: GOODFON.RU
Оказалось, что, в целом, россиянки в четыре раза охотнее, чем сильная половина, готовятся к Хеллоуину и более активно подыскивают себе маскарадные костюмы. Исключением из правил стали представители сильного пола, проживающие в Уфе и Новосибирске — там, как выяснилось, больше кавалеров, которые хотят затмить дам на маскараде.
Если говорить о столицах, то в Санкт-Петербурге женщины идут с серьезным отрывом от мужчин и ищут себе костюмы в 9,5 раз активнее. А вот жительницы Москвы ушли от мужчин недалеко — их показатель опережает кавалеров лишь в 2,5 раза. Эти данные свидетельствуют о том, что в Москве сильный пол в 3,8 раз активнее желает найти наряды для маскарада, чем их «коллеги» из города на Неве.
При этом затраты на наряды для дам, вопреки логике, стоят на 79% дешевле чем для мужчин. Средний ценник для женщин составляет 1563 рублей, а для мужчин — 2795 рублей.
Одним из набирающих популярность трендов в качестве «прикида» для маскарадной вечеринки, являются резиновые маски ведущих политиков. Самой востребованной стала маска хозяина Белого дома Дональда Трампа (Donald Trump). Ее можно купить в Москве за 1300 рублей. «Серебро» досталось маске Дмитрия Медведева, а почтенная «бронза» ушла к Владимиру Жириновскому. Кроме этого, любителям преображений предлагаются маски Бориса Ельцина и Владимира Путина. Маска последнего в неформальном опросе заняла первое место.
Традиционными костюмами на маскараде, разумеется, являются наряды колдуньи и графа Дракулы. Прокат «прикида» ведьмы в Питере обойдется в 800 рублей в сутки, а вурдалака — в 2200 рублей за 24 часа.
Среди граждан России также популярны костюмы персонажей из народных сказок. В Новосибирске костюм Царевны Лебеди, состоящий из голубого длинного платья и кокошника, декорированного бисером и стразами, можно взять на прокат за 2500 рублей в сутки. В Санкт-Петербурге можно одеться как Баба Яга и Кикимора за тысячу рублей в сутки.
И, разумеется, образ любой нечисти будет не полным без соответствующего устрашающего мейкапа. А городе на Неве имитация рваных и колото-резаных ран на лице обойдется в 1500 рублей. А в Самаре пользователи Сети готовы воссоздать образ мексиканской богини смерти Катрины всего за 400 рублей, пишет сайт News.ru.
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