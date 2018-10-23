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Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой
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Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой 

Рамблер 25 минут назад
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов объяснили появление в эфире программы «60 минут» интервью с погибшей в Керчи девушкой.
По словам телеведущих, интервью было взято в день трагедии, девушка представилась чужим именем, еще не зная о трагической судьбе его обладательницы.
Программа «60 минут», посвященная массовому убийству в Керченском политехническом колледже, вышла 17 октября, в день трагедии. О произошедшем в колледже рассказала в том числе «студентка второго курса Алина Керова». Позже выяснилось, что девушка с таким именем погибла.
Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки
«Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы», — объяснили Скабеева и Попов.
По их словам, в неофициальных списках погибших в Керчи на тот момент имени Алины Керовой не было, а официальные списки появились на следующий день.
«Мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны», — цитирует ведущих издание «МК».
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