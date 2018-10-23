Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой

По словам телеведущих, интервью было взято в день трагедии, девушка представилась чужим именем, еще не зная о трагической судьбе его обладательницы.

Программа «60 минут», посвященная массовому убийству в Керченском политехническом колледже, вышла 17 октября, в день трагедии. О произошедшем в колледже рассказала в том числе «студентка второго курса Алина Керова ». Позже выяснилось, что девушка с таким именем погибла.

«Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы», — объяснили Скабеева и Попов.

По их словам, в неофициальных списках погибших в Керчи на тот момент имени Алины Керовой не было, а официальные списки появились на следующий день.