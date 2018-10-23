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Госдума отказалась вводить День отца
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Телеведущие взяли интервью у погибшей в Керчи студентки

Госдума отказалась вводить День отца 

Российская Газета + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России не будет нового общенационального праздника — Дня отца. Законопроект об его учреждении отклонила Госдума.
Инициатива была внесена главой думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой. Депутат-коммунист предлагала отмечать праздник в последнюю субботу октября, и в этот же день награждать отцов-ударников почетным знаком "За верность отцовскому долгу".
Праздник, по ее мнению, нужен был для поднятия престижа отцовства.
Однако комитет, возглавляемый Плетневой, не поддержали инициативу, отметив, что общенациональные праздники традиционно учреждает президент своим указом. Депутаты согласились с таким решением.
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