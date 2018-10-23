Ещё
Дни единства: как россияне будут отдыхать в ноябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Роструде рассказали о праздничных выходных в ноябре 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В первую неделю ноября россиян ждут трехдневные выходные. В этом году День народного единства, который празднуется 4 ноября, выпал на воскресенье. Поэтому россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября.
В Роструде напомнили, что россиян скоро ждут трехдневные выходные.
День народного единства празднуется 4 ноября. Однако в этом году он выпадает на воскресенье. Из-за этого понедельник 5 ноября также будет считаться выходным днем.
Таким образом, россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября.
Между тем, московские власти сообщили, что в День народного единства в столице будет ограничена продажа спиртного. Спиртные напитки, в том числе пиво и алкогольные коктейли, нельзя будет купить 4 ноября в кафе и магазинах, которые находятся рядом с местами проведения массовых мероприятий.
Кроме того, под запрет попадут соки и газировка в стеклянной таре. По мнению департамента региональной безопасности города, эти меры необходимы для профилактики нарушений и травматизма.
Согласно производственному календарю, в 2018 году 118 нерабочих дней, из них 14 — праздничные. С учетом присоединенных к ним выходных всего на праздники приходится 28 нерабочих дней.
Кроме того, у россиян в 2018 году шесть сокращенных дней. Дело в том, что рабочий день сокращается на час, если за ним следует праздничный день. В субботу или воскресенье, на которые перенесли будний день, рабочий день тоже будет меньше на час. Если после рабочего дня идет присоединенный к празднику выходной, то рабочий день не сокращается.
Правительство в соответствии со статьей 112 трудового кодекса России уже утвердило постановление о переносе выходных и праздничных дней на 2019 год.
В следующем году, как и в этом, россиян ждут долгие праздники. Так, отдых предусмотрен, в частности, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.
Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что совпадающие с нерабочими праздничными днями 5 и 6 января (суббота и воскресенье) перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Также выходной день с субботы 23 февраля будет смещен на пятницу, 10 мая.
Причиной переноса выходных и праздников, заявляют в ведомстве, является «рациональное» использование работающими гражданами выходных и праздничных дней.
Помимо зимних каникул и майских праздников, россиян еще ждут следующие длинные выходные. Это 23 и 24 февраля в честь Дня защитника Отечества. В Международный женский день выходными будут 8, 9 и 10 марта.
12 июня, День России, также будет выходным днем. Он придется на середину недели — среду.
В День народного единства, который приходится на 4 ноября, россияне вновь будут отдыхать три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября.
Между тем россияне получили дополнительный выходной на прохождение диспансеризации с 1 января 2019 года. Соответствующие поправки были приняты этой осенью.
Согласно федеральному закону, каждый год россиянам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам будут выделять два рабочих дня на прохождение диспансеризации. Остальным работникам будут предоставлять один выходной день в три года на прохождение обследования с сохранением работы и заработка. Для прохождения диспансеризации необходимо будет подать заявление и согласовать день с работодателем.
Считается, что у россиян слишком много праздничных и выходных дней. К тому же довольно большой отпуск: 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.
Однако, как показывает статистика, работают россияне тоже много. По данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (на 6 часов больше, чем в 2016 году).
Таким образом, Россия вошла в пятерку самых работающих стран. Больше, чем в России, в 2017 году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.
Таким образом, по трудоголизму Россия обходит страны большой семерки, в том числе США, Японию и Германию. В целом россияне отработали на 221 час больше, чем в среднем работники в странах ОЭСР (1759 часов).
Газета.Ru: последние новости
В Роструде рассказали о праздничных выходных в ноябре Умер известный актер Малого театра Дмитрий Солодовник Что РПЦ потребовала от Константинополя за действия на Украине
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная цель керченского стрелка234
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде79
«Дай Бог, чтобы девочка встала на ноги»7
Кремль раскрыл охват антиукраинских мер155
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку64
Новости партнеров
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
02:49
Эрдоган назвал убийство Хашкаджи спланированным
Ближний Восток В мире
00:46
Медведев раскрыл подробности санкций против Украины
Политика
09:58
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин
Политика Статьи
00:46
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку
Происшествия Статьи
01:40
Москвичам пообещали снег и заморозки
Погода Новости Москвы
00:31
Названа стоимость сноса Ховринской больницы
Новости Москвы
00:53
Кремль раскрыл охват антиукраинских мер
Политика В мире
03:24
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде
Происшествия Криминал
01:06
Названа главная цель керченского стрелка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение