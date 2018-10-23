Дни единства: как россияне будут отдыхать в ноябре

В Роструде рассказали о праздничных выходных в ноябре

В первую неделю ноября россиян ждут трехдневные выходные. В этом году День народного единства, который празднуется 4 ноября, выпал на воскресенье. Поэтому россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября.

Роструде напомнили, что россиян скоро ждут трехдневные выходные.

День народного единства празднуется 4 ноября. Однако в этом году он выпадает на воскресенье. Из-за этого понедельник 5 ноября также будет считаться выходным днем.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября.

Между тем, московские власти сообщили, что в День народного единства в столице будет ограничена продажа спиртного. Спиртные напитки, в том числе пиво и алкогольные коктейли, нельзя будет купить 4 ноября в кафе и магазинах, которые находятся рядом с местами проведения массовых мероприятий.

Кроме того, под запрет попадут соки и газировка в стеклянной таре. По мнению департамента региональной безопасности города, эти меры необходимы для профилактики нарушений и травматизма.

Согласно производственному календарю, в 2018 году 118 нерабочих дней, из них 14 — праздничные. С учетом присоединенных к ним выходных всего на праздники приходится 28 нерабочих дней.

Кроме того, у россиян в 2018 году шесть сокращенных дней. Дело в том, что рабочий день сокращается на час, если за ним следует праздничный день. В субботу или воскресенье, на которые перенесли будний день, рабочий день тоже будет меньше на час. Если после рабочего дня идет присоединенный к празднику выходной, то рабочий день не сокращается.

Правительство в соответствии со статьей 112 трудового кодекса России уже утвердило постановление о переносе выходных и праздничных дней на 2019 год.

В следующем году, как и в этом, россиян ждут долгие праздники. Так, отдых предусмотрен, в частности, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что совпадающие с нерабочими праздничными днями 5 и 6 января (суббота и воскресенье) перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Также выходной день с субботы 23 февраля будет смещен на пятницу, 10 мая.

Причиной переноса выходных и праздников, заявляют в ведомстве, является «рациональное» использование работающими гражданами выходных и праздничных дней.

Помимо зимних каникул и майских праздников, россиян еще ждут следующие длинные выходные. Это 23 и 24 февраля в честь Дня защитника Отечества. В Международный женский день выходными будут 8, 9 и 10 марта.

12 июня, День России, также будет выходным днем. Он придется на середину недели — среду.

В День народного единства, который приходится на 4 ноября, россияне вновь будут отдыхать три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября.

Между тем россияне получили дополнительный выходной на прохождение диспансеризации с 1 января 2019 года. Соответствующие поправки были приняты этой осенью.

Согласно федеральному закону, каждый год россиянам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам будут выделять два рабочих дня на прохождение диспансеризации. Остальным работникам будут предоставлять один выходной день в три года на прохождение обследования с сохранением работы и заработка. Для прохождения диспансеризации необходимо будет подать заявление и согласовать день с работодателем.

Считается, что у россиян слишком много праздничных и выходных дней. К тому же довольно большой отпуск: 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

Однако, как показывает статистика, работают россияне тоже много. По данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (на 6 часов больше, чем в 2016 году).

Таким образом, Россия вошла в пятерку самых работающих стран. Больше, чем в России, в 2017 году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.