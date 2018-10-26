«Самый пьющий Саратов» оказался не самым пьющим

Саратов , который ранее был признан самым пьющим городом России , на самом деле не лидер среди субъектов по уровню потребления алкоголя. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве.

«Представленный маркетинговым агентством Zoom Market рейтинг самых пьющих городов России, составленный по результатам опроса по методу личных интервью только в 25 городах России, не может называться федеральным и являться достаточным для определения уровня потребления алкоголя в отдельном регионе России», — сказано в сообщении ведомства.

Минздраве призвали ориентироваться на «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ», опубликованный за 2017 год. Согласно его итогам, проблемными регионами названы Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия, Чукотский автономный округ, Пермский край, Магаданская, Нижегородская, Курганская, Амурская, Иркутская области. Самыми трезвыми регионами оказались кавказские республики. Также в ведомстве напомнили о снижении потребления алкоголя и уровня смертности.

24 октября сообщалось, что Саратов стал лидером рейтинга агентства ZOOM MARKET самых пьющих городов России. На втором месте расположился Ханты-Мансийск, замкнула тройку Пермь. Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах России. Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.