РПЦ отказалась подчиняться Константинополю

Русская православная церковь (РПЦ) не намерена подчиняться решениям Константинополя по Украине , как того ожидает вселенский патриарх Варфоломей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука.

«Русская церковь, как и любая другая поместная Православная церковь, не обязана подчиняться решениям Константинопольского патриархата, поскольку каноны Вселенских Соборов, о которых говорит патриарх Варфоломей, не наделяют его никакими властными полномочиями вне своего патриархата», — уточнил он.

«Сейчас, когда уже давно не существует Византийской империи, а Стамбул даже не является столицей Турции, исчезли и канонические основания даже для символического первенства Константинопольского патриархата в православном мире», — подчеркнул Якимчук, комментируя слова Варфоломея о том, что его привилегии основаны на канонах Вселенских Соборов, все в православии обязаны их уважать.

В понедельник, 22 октября, РПЦ потребовала от Константинополя извинений «за нанесение ущерба мировому православию и будущему православия на Украине».

Напряженность между церквями возникла после решений Константинопольского патриархата по Украине. 11 октября Варфоломей снял анафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). 19 октября РПЦ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом и призвала его к покаянию.