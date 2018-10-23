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400 россиян претендуют на присвоение имени аэропортам
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Имена более чем 400 великих россиян могут быть присвоены аэропортам 

РИА Новости + ещё 12 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 400 россиян вошли в список претендентов для присвоения их имен аэропортам, говорится в сообщении на сайте общенационального конкурса "Великие имена России". Среди предложенных персон есть как исторические фигуры и деятели советского периода, так и наши современники. Все списки доступны на сайте конкурса великиеимена.рф.
К инициативе выдвижения имен активно подключились общественные организации, местные краевые и профессиональные сообщества, средства массовой информации. В ответ на многочисленные пожелания общественности организаторы конкурса сняли ограничение на выдвижение в качестве кандидатов политиков последнего столетия.
"Я хотел бы поблагодарить регионы и наших коллег из общественных палат за интересные предложения и ответственный подход к организации обсуждений на местах. Дискуссии, которые развернулись на площадках региональных палат, являются свидетельством неподдельного интереса общества к проекту — тема прошлого и настоящего, роли личности в истории задевает всех за живое. Решение отказаться от фильтра политиков ХХ века оказалось правильным. Это расширило горизонты обсуждений и позволило избежать ущемления прав отдельных групп населения", — отметил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, комментируя результаты первого этапа конкурса.
Первый этап конкурса "Великие имена России", по итогам которого был сформирован первичный список имен-претендентов, завершен. На втором этапе конкурса, который продлится до 28 октября, жители регионов проекта могут добавить свой вариант имени для выбранного аэропорта на сайте великиеимена.рф. Кандидаты, которые наберут 500 и более голосов, войдут в расширенный лонг-лист.
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