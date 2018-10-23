Пока вы спали: Как получить пенсию в 40 тысяч

Как получить пенсию в 40 тысяч

Пенсии россиян достигнут 40 тысяч рублей лишь при 12-15-летней «работе» в накопительной системе, заявил «Национальной службе новостей» сенатор Валерий Рязанский . По словам руководителя комитета Совфеда по соцполитике, к 2024 году страховая пенсия россиян с 20-летним стажем должна превысить 20 тысяч рублей. Еще на 20 тысяч граждане могли бы рассчитывать при многолетней работе с накопительными пенсиями.

Хлеб продолжит дорожать

Хлеб в России может подорожать на 8–12%. По информации «Коммерсанта», два крупных хлебозавода из Красноярска , «Дихлеб» и «Ярхлеб», уже предупредили торговые сети о среднем росте отпускных цен на свою продукцию на 8–12%. На предприятиях это объяснили падением рентабельности производства некоторых товаров из-за роста цен на пшеницу и, как следствие, на муку, а также падением курса рубля, ростом минимального размера оплаты труда, налоговых отчислений и стоимости бензина, упаковки и пищевых ингредиентов.

Зарплаты россиян хотят доверять не всем банкам

Недостаточно надежным банкам могут запретить выдавать зарплаты россиянам. Об этом «Известиям» рассказал один из авторов инициативы — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . По словам депутата, разрабатываемый комитетом законопроект запретит быть «зарплатными» тем банкам, рейтинг которых местные агентства оценивают ниже чем ВВ-. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» изданию сообщили, что таким или более высоким рейтингом обладают лишь 106 из 470 российских банков.

Военных накажут за беспечность в соцсетях

Военнослужащих армии России накажут за публикацию в социальных сетях и СМИ информации, раскрывающей их ведомственную принадлежность, место дислокации и другие подробности службы. Сегодня, по данным «Известий», соответствующий законопроект обсудит комитет Госдумы по обороне. Согласно документу, раскрытие подобной информации приведет к дисциплинарному взысканию, предусмотренному уставом, а контрактники и вовсе могут быть уволены досрочно.

В США назвали С-400 несмешными

Российские зенитные ракетные системы С-400 — это «не шутка», сообщает National Interest. По словам автора статьи, военно-воздушные силы ни одной страны мира не хотели бы сразиться с С-400, потому что эти ЗРК оснащены практически «всевидящими» радиолокационными станциями, могут выпускать ракеты четырех разных типов и, к примеру, перехватывать баллистические ракеты.