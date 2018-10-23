Начался второй этап конкурса «Великие имена России»

До 28 октября в рамках второго этапа конкурса «Великие имена России» жители российских регионов смогут предлагать свои варианты названий аэропортов. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Россияне смогут выдвинуть знаменитых соотечественников на сайте великиеимена.рф. Кандидаты, которые наберут 500 и более голосов, войдут в расширенный лонг-лист конкурса.

Итогом первого этапа конкурса стало формирование списков имен, которые могут получить российские аэропорты. Свои предложения вносили общественные организации, краевые и профессиональные сообщества, а также СМИ. В итоге в список кандидатов вошли имена 400 соотечественников: от исторических фигур и советских деятелей до современников.

По мнению организаторов, на следующих этапах конкурса регионы начнут конкурировать за имена великих россиян: Петра Первого, Дмитрия Менделеева , Александра Пушкина, Антона Чехова и других. Имя Менделеева в названии своего аэропорта хотят видеть сразу шесть регионов — Москва ( Шереметьево ), Санкт-Петербург, Симферополь, Тюмень, Белгород и Томск.

На третьем этапе конкурса с помощью соцопросов будут сформированы шорт-листы — тройки лидеров для каждого аэропорта. В рамках финального, четвертого этапа россияне начнут голосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Голосование будет доступно на сайте конкурса, в соцсетях и по SMS.

Соотечественник, чье имя участвует в конкурсе, должен быть исторически связан с регионом аэропорта. Нельзя выдвигать имена, которые уже использованы в названиях российских аэропортов.

Имена-победители дополнят официальные наименования 45 самых крупных аэропортов России.