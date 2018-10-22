Приставам разрешат объявлять должников в розыск по СНГ

Правоохранители стран СНГ создали единую систему розыска — межгосударственный розыск. Естественно, на территории своей страны действуют только местные компетентные органы. Но единая информационная система позволяет накапливать данные, оперативно рассылать запросы и поручения. Так что если беглого преступника найдут в соседней стране, его задержат и отправят под конвоем назад. Теперь воспользоваться подобной системой смогут и судебные приставы.

"Законопроект предлагает наделить службу судебных приставов полномочиями по организации взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам межгосударственного розыска, — пояснил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Межгосударственный розыск объявляется в случаях, когда меры розыска, предпринятые государством — инициатором розыска, не привели к установлению или задержанию разыскиваемого. При этом имеются основания предполагать, что разыскиваемое лицо выехало или намеревалось выехать в другое государство СНГ. Предлагаемые меры позволят быстрее находить должника на территории стран СНГ: приставы получат возможность использовать базу данных полиции. Важно также, что новые полномочия позволят эффективно осуществлять розыск ребенка, неправомерно вывезенного одним из родителей на территорию одной из стран СНГ".

По запросам российских приставов правоохранители стран СНГ будут искать и машины наших должников

По данным Федеральной службы судебных приставов, за восемь месяцев ведомство разыскало 61 ребенка. Это всегда печальные истории: семья распадается, родители начинают буквально воевать за детей. Нередко кто-то пытается прятать ребенка, чтобы другой родитель не смог дотянуться. В таком случае приставам приходится начинать розыск. Теперь проще станет вернуть ребенка из-за границы, если кто-то из родителей уехал с ним в какую-то страну СНГ.

Нередко приставы ищут не только людей, но и имущество. Сам должник налицо, но где спрятаны его богатства, не говорит. В таком случае тоже нужен розыск. Например, за восемь месяцев приставы разыскали 5,1 тысячу автомобилей, общая стоимость — 1,8 миллиарда рублей. После принятия закона машины должников будут искать и в СНГ.