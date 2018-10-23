Ещё
Путин поздравил Лопаткину с юбилеем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде

Путин поздравил балерину Ульяну Лопаткину с юбилеем 

ТАСС + ещё 11 2 часа назад
Фото: mariinsky.ru
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ульяну Лопаткину с юбилеем, отметив талант и мастерство балерины. Текст документа опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Вас по праву называют одной из ярких, блистательных звезд современного хореографического искусства. Ваш щедрый, самобытный талант, потрясающее исполнительское мастерство, богатая палитра эмоций покорили самые престижные сцены планеты, приумножили славу легендарной "Мариинки" и русского балета", — говорится в поздравлении.
Президент пожелал артистке здоровья, успехов и всего наилучшего.
Ульяна Лопаткина родилась 23 октября 1973 года в Керчи. В 2005 году получила звание народной артистки РФ. С 1991 по 2017 год была солисткой Мариинского театра. Первая исполнительница партии Смерти ("Звуки пустых страниц" на музыку Альфреда Шнитке, постановка Джона Ноймайера). Лауреат Государственной премии РФ (1999).
ТАСС: последние новости
Россияне будут отдыхать три дня подряд в ноябре МЧС объявило об упразднении всех своих региональных центров В первом этапе конкурса по присвоению аэропортам имен великих людей отобрано 400 вариантов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная цель керченского стрелка214
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку91
Кремль раскрыл охват антиукраинских мер216
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин190
Украинский политолог оценил ответ Путина220
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
02:49
Эрдоган назвал убийство Хашкаджи спланированным
Ближний Восток В мире
09:58
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин
Политика Статьи
00:46
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку
Происшествия Статьи
01:40
Москвичам пообещали снег и заморозки
Погода Новости Москвы
00:31
Названа стоимость сноса Ховринской больницы
Новости Москвы
00:53
Кремль раскрыл охват антиукраинских мер
Политика В мире
01:06
Названа главная цель керченского стрелка
Происшествия
00:41
США возобновили ядерную гонку вооружений
Армия Оружие
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение