Путин поздравил Лопаткину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ульяну Лопаткину с юбилеем, отметив талант и мастерство балерины. Текст документа опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Вас по праву называют одной из ярких, блистательных звезд современного хореографического искусства. Ваш щедрый, самобытный талант, потрясающее исполнительское мастерство, богатая палитра эмоций покорили самые престижные сцены планеты, приумножили славу легендарной "Мариинки" и русского балета", — говорится в поздравлении.
Президент пожелал артистке здоровья, успехов и всего наилучшего.
Ульяна Лопаткина родилась 23 октября 1973 года в Керчи. В 2005 году получила звание народной артистки РФ. С 1991 по 2017 год была солисткой Мариинского театра. Первая исполнительница партии Смерти ("Звуки пустых страниц" на музыку Альфреда Шнитке, постановка Джона Ноймайера). Лауреат Государственной премии РФ (1999).