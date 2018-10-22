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Завод в Армянске возобновил работу
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Завод в Армянске возобновил работу 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Завод «Крымский титан» в Армянске возобновил работу, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу городской администрации Василия Телиженко.
«В субботу произошёл запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели», — сказал он.
На запуске присутствовали представители Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и Севастополю.
Как заявили в пресс-службе регионального Росприроднадзора, были взяты пробы промышленных выбросов, осмотрены газоочистные установки, осуществлён контроль воздуха в пределах санитарно-защитной зоны предприятия.
В сентябре «Аргументы неделi» сообщали о комиссии для оценки ущерба в Армянске.
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