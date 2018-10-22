Завод в Армянске возобновил работу

«В субботу произошёл запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели», — сказал он.

На запуске присутствовали представители Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и Севастополю.

Как заявили в пресс-службе регионального Росприроднадзора, были взяты пробы промышленных выбросов, осмотрены газоочистные установки, осуществлён контроль воздуха в пределах санитарно-защитной зоны предприятия.

В сентябре «Аргументы неделi» сообщали о комиссии для оценки ущерба в Армянске.