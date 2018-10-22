Ещё
Конкурс «Лидеры России» набирает популярность среди женщин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Ан-24 обстреляли под Хабаровском

Конкурс «Лидеры России» набирает популярность среди женщин 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 20% участников конкурса «Лидеры России» — женщины. В среднем по стране доля зарегистрированных участниц конкурса на 22 октября составила 22,3%.
В Дальневосточном и Сибирском федеральных округах доля зарегистрированных участниц конкурса составила почти четверть от общего числа конкурсантов — 24,6% и 24% соответственно.
В прошлом году женщины, прошедшие дистанционный этап, составляли 15% от общего количества участников состязаний.
Среди наставников также немало женщин-управленцев: вице-премьеры Ольга Голодец и Татьяна Голикова, министры Ольга Васильева и Вероника Скворцова, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, председатель ЦИК Элла Панфилова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и др.
Прием заявок на второй конкурс управленцев «Лидеры России» продлится до 27 октября, в ноябре-декабре состоится дистанционный этап, в январе-феврале 2019 года — региональные финалы в восьми федеральных округах.
Финальный этап пройдет в марте 2019 года, победителями конкурса станут не менее 100 человек.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел ответные санкции против Украины386
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз10
Затопление Т-90 попало на видео23
Ан-24 обстреляли под Хабаровском11
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове176
Видео
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия
00:25
Аниту Цой прооперировали
Шоу-бизнес
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
02:38
Затопление Т-90 попало на видео
Оружие Армия
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
02:31
Путин ввел ответные санкции против Украины
Политика
06:49
Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок
Происшествия Статьи
00:12
Крушение поезда на Тайване попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение