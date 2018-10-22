Конкурс «Лидеры России» набирает популярность среди женщин

Более 20% участников конкурса «Лидеры России» — женщины. В среднем по стране доля зарегистрированных участниц конкурса на 22 октября составила 22,3%.

В Дальневосточном и Сибирском федеральных округах доля зарегистрированных участниц конкурса составила почти четверть от общего числа конкурсантов — 24,6% и 24% соответственно.

В прошлом году женщины, прошедшие дистанционный этап, составляли 15% от общего количества участников состязаний.

Прием заявок на второй конкурс управленцев «Лидеры России» продлится до 27 октября, в ноябре-декабре состоится дистанционный этап, в январе-феврале 2019 года — региональные финалы в восьми федеральных округах.

Финальный этап пройдет в марте 2019 года, победителями конкурса станут не менее 100 человек.