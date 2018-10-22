Большинство россиян не летают

Большинство, 40%, россиян могут обойтись без авиаперелетов, так как и так летают редко либо не летают вообще. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала Рамблер.

Еще 22% опрошенных хоть и испытали бы неудобства при невозможности летать, но сумели бы обойтись без полетов на самолетах.

Тем временем 38% пользователей Рамблера не смогли бы, потому что им приходится путешествовать постоянно.

В опросе поучаствовали 2894 человека.

Ранее российский Минтранс разработал проект правительственного постановления о переносе к 2020 году на территорию России серверов и баз данных, обеспечивающих бронирование и продажу билетов и регистрацию на внутрироссийские рейсы.