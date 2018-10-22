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Большинство россиян не летают
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Ан-24 обстреляли под Хабаровском

Большинство россиян не летают 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство, 40%, россиян могут обойтись без авиаперелетов, так как и так летают редко либо не летают вообще. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала Рамблер.
Еще 22% опрошенных хоть и испытали бы неудобства при невозможности летать, но сумели бы обойтись без полетов на самолетах.
Тем временем 38% пользователей Рамблера не смогли бы, потому что им приходится путешествовать постоянно.
В опросе поучаствовали 2894 человека.
Ранее российский Минтранс разработал проект правительственного постановления о переносе к 2020 году на территорию России серверов и баз данных, обеспечивающих бронирование и продажу билетов и регистрацию на внутрироссийские рейсы.
Накануне генеральный директор авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков заявил, что в случае вступления в силу это постановление способно привести к полной приостановке деятельности российских авиакомпаний либо к продолжительной и дорогостоящей миграции их серверов и баз данных.
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