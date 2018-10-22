РПЦ: Значимость Афона переоценена

Значимость Афона переоценена, заявили в РПЦ

"С моей личной точки зрения, все же, может быть, стоило бы и на некоторое время в целом воздержаться от посещения Святой горы. Не потому, что мы кого-то хотим обидеть, но просто потому, что сейчас такая ситуация складывается — что, может быть, это было бы и не очень-то полезным, именно в таком дисциплинарном отношении. И одновременно с этим — нет худа без добра — и, может быть, такое чрезмерное отношение к Афону как к единственному духовно-аскетическому центру вообще во всем мировом православии несколько завышено", — сказал Волков.

Он выразил надежду, что подобное отношение "будет немного скорректировано прихожанами" Русской православной церкви . При этом пресс-секретарь патриарха признал, что Афон действительно является древнейшим и очень важным духовным центром для всего мирового православия, вне зависимости от его нынешней юрисдикционной принадлежности, и это никто не собирается опровергать.

"Никто никогда не будет оспаривать ни святость насельников Святой горы, ни важность того духовного опыта, который каждый человек там получает, но вместе с тем давайте посмотрим на сотни-сотни обителей внутри Русской церкви, в которых также есть чудотворные иконы и благочестивые монахи, которые готовы давать свои советы приезжающим туда мирянам и давать возможность трудиться в этих монастырях. У нас множество святынь, которые требуют восстановления и поддержки, в том числе поддержки нематериальной", — сказал Волков.

По его словам, верующим РПЦ в этой ситуации стоит "более внимательно посмотреть" и "обратить свой духовный взор" на те святые места, которые существуют в поместной Русской церкви.

"Но повторю, что никакого формального запрета на посещение ни афонских монастырей, ни храмов Константинопольского патриархата, которых, впрочем, не так много в мире, у чад Русской православной церкви нет. Есть только сейчас дисциплинарное возбранение на участие в Божественной литургии, на причащение", — подчеркнул священник.

Верующим РПЦ следует воздержаться от паломничества на Афон, заявил на прошлой неделе РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. По его словам, это связано с решениями Священного синода Русской православной церкви от 17 октября о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, в юрисдикции которого находится и святая гора Афон.