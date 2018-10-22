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Тату-мастер заклеймил неплательщика
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Тату-мастер заклеймил неплательщика 

Lenta.ru + ещё 2 48 минут назад
В Уфе тату-мастер выбил слово «кидала» на лбу клиента за отказ оплатить его работу. Об этом говорится на страничке тату-салона в соцсети «ВКонтакте».
Мастер пояснил, что неплательщик добровольно согласился на экзекуцию. Более того, он остался доволен новой татуировкой на лице — на фото видно, что заклейменный мужчина широко улыбается.
По словам работника тату-салона, посетитель заявил, что никогда не платил в салонах, передает портал Bash.News. Среди мастеров мужчина известен, во многих местах он находится в черном списке как нежелательный клиент.
10 октября сообщалось о старушке, которая забилась татуировками после смерти мужа, не одобрявшего ее увлечение. С 2014 года она наколола 16 цветных рисунков на руках, груди и спине. Женщина призналась, что увлеклась татуировками в надежде побороть печаль.
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