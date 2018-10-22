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Соловьев объяснил доверие россиян к телевидению
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Соловьев объяснил доверие россиян к телевидению 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россияне больше доверяют телевидению, чем сетевым СМИ, так как в интернете «полно мусора». Об этом сообщает НСН.
Так Соловьев прокомментировал результаты исследования группы ЦИРКОН, в котором его назвали самым авторитетным журналистом России.
По мнению телеведущего, сейчас все, кто хочет, называют себя СМИ. При этом существенную долю просмотров в Сети составляет именно телевизионный контент.
Соловьев считает, что «мусор» в интернете сложно отделять от фактов. В пример он привел ситуацию с пожаром в «Зимней вишне», когда в Сети появлялась противоречивая информация о числе жертв, а «правду сообщало именно телевидение».
«Множество блогеров не нашли возможности потом за свою ложь извиниться. И народ сразу всё понял», — заключил телеведущий.
В ходе опроса группы ЦИРКОН респондентов просили назвать имена журналистов из разных отраслей (телевидения, радио, прессы и интернета), которых они уважают, и мнение которых считают для себя авторитетным. Большинство участников опроса назвали Соловьева самым авторитетным журналистов, на втором месте оказался Андрей Малахов, а замыкает тройку лидеров Владимир Познер.
Среди пишущих журналистов наиболее авторитетными россияне считают Дмитрия Быкова, Анну Политковскую и Ольгу Богуславскую, а в сфере интернета — Юрия Дудя, Ксению Собчак и Анатолия Шария.
Больше всего респонденты доверяют программам на государственном ТВ (63 процента опрошенных), новостям из разных источников в интернете (44 процента) и частным СМИ (14 процентов).
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