Соловьев объяснил доверие россиян к телевидению

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россияне больше доверяют телевидению, чем сетевым СМИ, так как в интернете «полно мусора». Об этом сообщает НСН.

Так Соловьев прокомментировал результаты исследования группы ЦИРКОН, в котором его назвали самым авторитетным журналистом России

По мнению телеведущего, сейчас все, кто хочет, называют себя СМИ. При этом существенную долю просмотров в Сети составляет именно телевизионный контент.

Соловьев считает, что «мусор» в интернете сложно отделять от фактов. В пример он привел ситуацию с пожаром в «Зимней вишне», когда в Сети появлялась противоречивая информация о числе жертв, а «правду сообщало именно телевидение».

«Множество блогеров не нашли возможности потом за свою ложь извиниться. И народ сразу всё понял», — заключил телеведущий.

В ходе опроса группы ЦИРКОН респондентов просили назвать имена журналистов из разных отраслей (телевидения, радио, прессы и интернета), которых они уважают, и мнение которых считают для себя авторитетным. Большинство участников опроса назвали Соловьева самым авторитетным журналистов, на втором месте оказался Андрей Малахов , а замыкает тройку лидеров Владимир Познер

Больше всего респонденты доверяют программам на государственном ТВ (63 процента опрошенных), новостям из разных источников в интернете (44 процента) и частным СМИ (14 процентов).