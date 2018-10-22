В Крыму сняли режим ЧС, введенный после трагедии в Керчи

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в Крыму после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, снят. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов "В связи с завершением работ по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный распоряжением главы Республики Крым", — говорится в тексте документа.