Ещё
В Крыму сняли режим ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Просто сдохнут»: к чему приведет ядерная гонка
«Просто сдохнут»: к чему приведет ядерная гонка

В Крыму сняли режим ЧС, введенный после трагедии в Керчи 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в Крыму после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, снят. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.
"В связи с завершением работ по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный распоряжением главы Республики Крым", — говорится в тексте документа.
ТАСС: последние новости
Артист Малого театра Дмитрий Солодовник умер в возрасте 39 лет Легойда: визит Папы Римского в Россию не стоит на повестке дня Ученые проведут обследование амурского тигра, вышедшего к людям в Приморье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове137
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз4
В Москве задержан певец Мистер Кредо41
РПЦ потребовала извинений за ущерб86
Возле колледжа в Керчи произошёл хлопок20
Видео
02:05
Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
06:49
Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок
Происшествия Статьи
00:12
Крушение поезда на Тайване попало на видео
Происшествия
10:30
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове
В мире
01:20
«Неизвестное» существо озадачило ученых
Наука Наука и техника
01:41
В Москве задержан певец Мистер Кредо
Шоу-бизнес
03:43
Возле колледжа в Керчи произошёл хлопок
Происшествия
00:35
Украинские Су-25 пролетели на сверхмалой высоте
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение