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Мединский объяснил рост популярности русского языка
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Мединский назвал причину роста популярности русского языка в мире 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экономика стала причиной изучения русского языка даже в тех странах, где он не преподается в школах, заявил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский на встрече с сербскими студентами.
Министр находится с рабочим визитом в Сербии. В понедельник он провел встречу со студентами кафедры русского языка филологического факультета Белградского государственного университета. Старейшая в регионе кафедра русского языка была основана в 1878 году русским ученым-славистом Платоном Кулаковским. Руководство кафедры и старшекурсники посетовали на нехватку российских преподавателей и рассказали Мединскому, что сейчас русский язык изучают всего 90 студентов их факультета в Белграде.
Министр культуры в ответ привел в пример Чехию, где он проходил языковую практику в 1989 году, "и никто не хотел говорить по-русски, хотя все его учили в школе". По его словам, несколько лет назад при посещении города Карловы Вары он столкнулся с прямо противоположной ситуацией в туристической сфере.
"Экономика заставляет людей учить язык. Они все говорят по-русски, хотя в школе их этому не учат. И никто их политически не заставляет", — отметил Мединский.
Он также предложил лучшим сербским студентам-переводчикам в следующем году организовать длительную стажировку в Москве и грант от министерства культуры РФ на перевод с субтитрами на сербский язык российских фильмов.
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