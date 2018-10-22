Поклонская раскрыла тайну своей свадьбы

Поклонская и ее супруг объяснили, почему скрывали свою свадьбу

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила, почему ее свадьба прошла в тайне от широкой общественности. По словам экс-прокурора Крыма, она и ее супруг — глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев — хотели избежать шумихи и не показывать «либо некую шикарность, либо излишнюю скромность» мероприятия.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала о причинах того, что ее свадьба в августе прошла в тайне от широкой обществености. Об этом экс-прокурор Крыма заявила в интервью телеканалу НТВ

«Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать там некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то нашего мероприятия», — заявила Поклонская.

Парламентарий вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека РФ Ивана Соловьева. По словам Поклонской, свадьбу они «делали для себя».

Ажиотаж в Сети поднялся после публикации в интернете видеозаписи в весьма посредственном качестве. На кадрах якобы Поклонская танцевала под песню «Хуторянка» Софии Ротару

По словам депутата, песня «настоящая», она тоже «настоящая», и танцевала Поклонская в окружении детей — которые «тоже настоящие — все было по правде».

В начале сентября Наталья Поклонская впервые рассказала о своем замужестве и медовом месяце. По словам депутата, они с супругом начали проводить отдых в Крыму, однако в планах у молодоженов поехать

«дальше, дальше, дальше за границы Крыма, в остальную Россию, в материковую часть».

«Как вы думаете, где мы отдыхаем? <…> Россия большая, у нас можно посмотреть удивительные места, в каждом уголке нашей страны», — подчеркнула бывшая прокурор Крыма.

Муж Поклонской, 47-летний Иван Соловьев, является доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом России. Он действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Кроме того, Соловьев является советником председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.

По его словам, журналисты буквально разрывали телефон, пришлось «спрятать его под диван». Все пытались выяснить подробности мероприятия, отмечает ФАН.

В 2017 году Нататья Поклонская заявила журналистам, что у нее уже есть муж и ребенок, но впоследствии оказалось, что экс-прокурор Крыма только собиралась выйти замуж, однако до свадьбы дело так и не дошло.

«У меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. К сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», — сообщила депутат.

Дочь Натальи, Анастасия, которая родилась в 2005 году в ее предполагаемом первом браке, носит материнскую фамилию. Сама Поклонская опровергает факт своего предыдущего замужества. Личность прошлого мужа она предпочитает не разглашать. Бывшим супругом Поклонской называют бывшего заместителя председателя комиссии по правам человека Андрея Красильникова.

Сама Поклонская появилась на свет 18 марта 1980 года в поселке Михайловка Ворошиловградской (сейчас — Луганской) области УССР. В 1987 году вместе с родителями и старшей сестрой Еленой переехала в Крым, в Евпаторию. Профессию работника МВД выбрала в память о своем дяде Анатолии Дубровском, погибшем от рук бандитов.

25 февраля 2014 года, после смены власти в Киеве в ходе событий на Евромайдане, написала рапорт об увольнении, обосновав своё решение тем, что «стыдно жить в стране, где по улицам свободно разгуливают неофашисты и диктуют свои условия так называемой новой власти». Однако начальство предложило ей уйти в отпуск. Наталья поехала к матери в Симферополь, где и предложила свою помощь правительству Крыма, чтобы не допустить повторения киевских событий. После этого она обрела популярность как один из символов «русской весны».

В начале октября Наталья Поклонская ответила Киеву, который заподозрил ее в военных преступлениях. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти страны заподозрили Поклонскую в «военных преступлениях», передает НСН.

Поклонская посоветовала Луценко подучить уголовный кодекс Украины и в частности статью о «нарушении законов и обычаев ведения войны». «А такое глупое заявление и очередное незаконное обвинение в мой адрес — это банальная попытка запугать. Буквально на прошлой неделе я лично ездила в Донбасс и забрала десятки детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для их лечения», — подчеркнула депутат. По словам Поклонской, деятельность самого украинского генерального прокурора вызывает вопросы.