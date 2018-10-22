Ещё
Киселев захотел сузить свободу слова в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киселев захотел сузить свободу слова в России 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Телеведущий Дмитрий Киселев предложил сузить диапазон свободы слова в России. Такое заявление журналист сделал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1». Полная запись телепередачи доступна на YouTube.
По мнению Киселева, такой свободы слова и самовыражения, какая доступна жителям России, нет нигде в мире. Он призвал общество ввести некие «нравственные запреты», которые бы удержали людей от определенных поступков или высказываний.
Поводом для подобной реплики стал скандал вокруг фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского. В киноленте рассказывается выдуманная история, которая якобы произошла в блокадном Ленинграде. Со слов кинематографиста, сюжет комедийной картины стал поводом для многочисленных угроз в его адрес.
Киселев заявил, что дело вовсе не в режиссере и не в художниках, которые ставят скандальные спектакли. «Как не надо поливать мочой и резать вывешенные картины, так и срывать театральные спектакли. Куда важнее сузить диапазон свободы слова в России или точнее диапазон свободы самовыражения», — заявил он.
Перед этим телеведущий заявил, что использование темы блокады является «запрещенным приемом».
«Цензура — нет, запрет — да!» — заявил он.
Ранее журналист в эфире программы «Вести недели» раскритиковал материал журнала «Дилетант», посвященный немецкому летчику Эриху Хартманну и обвинил редакцию в русофобии. В ответ главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал его лакеем и припомнил журналисту скандал с виллой в Крыму.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам предсказали двухдневные страдания4
Разочарованный муж Поклонской оценил свадебный банкет150
Мужчина заживо сварился в кипящем битуме в Москве87
Украинская националистка пригрозила уничтожить Россию287
«Он убивает родных и тратит миллиарды»62
Видео
00:35
Украинские Су-25 пролетели на сверхмалой высоте
Оружие Армия
01:00
Аниту Цой госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
02:50
Москвичам предсказали двухдневные страдания
Погода Новости Москвы
01:40
Росляков сжег вещи и закопал сейф перед бойней
Происшествия
01:18
Киселев захотел сузить свободу слова в России
Общество
01:10
«Никого не покупаем»: зачем в Крым едут американцы
Политика Статьи
05:41
Реакция Запада на выход США из ракетного договора
В мире Оружие
05:24
Разочарованный муж Поклонской оценил свадебный банкет
Общество
00:58
Названо условие наступления Украины на Россию
Украина В мире
04:18
«Он убивает родных и тратит миллиарды»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение