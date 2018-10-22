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Вышедшего к людям амурского тигра обследуют
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Ученые проведут обследование амурского тигра, вышедшего к людям в Приморье 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники охотнадзора поймали тигра, которого ранее заметили в районе поселка Ясеневый в Приморье местные жители. Необычное поведение животного может объясняться болезнью, в связи с чем его направили на обследование, сообщила в понедельник пресс-служба центра "Амурский тигр".
Тигр несколько дней провел на речной косе. Агрессии хищник не проявлял, но и не сторонился людей, что считается ненормальным поведением.
"21 октября в Приморье в районе поселка Ясеневый на Бикине специальными группами охотнадзора Приморского и Хабаровского краев, сотрудниками центра "Амурский тигр", был отловлен самец амурского тигра. Хищника поместили в реабилитационный центр "Утес" Хабаровского края для обследования и определения причин нестандартного поведения", — говорится в сообщении.
У животного взяли все необходимые биоматериалы для дальнейшего исследования.
По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, были подозрения, что у животного есть ранения. "Мы подозревали, что он либо раненый, либо больной. Но никаких ранений и других повреждений обнаружено не было. Зверь в меру упитанный, зубы целые, внешне здоров. Посмотрим, что покажет внутреннее обследование", — цитирует его пресс-служба.
Как отметил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко, тигры "с неадекватным поведением" встречаются в регионе уже не в первый раз. "Это может говорить о некоем очаге заболевания, который необходимо выяснить. К большому сожалению, те исследования, которые проводились с больными животными, однозначно не выявили заболевания, которое приводит к таким последствиям. Сейчас появился уникальный шанс все-таки досконально разобраться, чем болеют тигры в дикой природе, для того чтобы принимать необходимые меря для их спасения и, конечно, безопасности людей", — приводит его слова пресс— служба.
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