Вышедшего к людям амурского тигра обследуют

Ученые проведут обследование амурского тигра, вышедшего к людям в Приморье

Сотрудники охотнадзора поймали тигра, которого ранее заметили в районе поселка Ясеневый в Приморье местные жители. Необычное поведение животного может объясняться болезнью, в связи с чем его направили на обследование, сообщила в понедельник пресс-служба центра "Амурский тигр".

Тигр несколько дней провел на речной косе. Агрессии хищник не проявлял, но и не сторонился людей, что считается ненормальным поведением.

"21 октября в Приморье в районе поселка Ясеневый на Бикине специальными группами охотнадзора Приморского и Хабаровского краев, сотрудниками центра "Амурский тигр", был отловлен самец амурского тигра. Хищника поместили в реабилитационный центр "Утес" Хабаровского края для обследования и определения причин нестандартного поведения", — говорится в сообщении.

У животного взяли все необходимые биоматериалы для дальнейшего исследования.

По словам директора департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрия Панкратова, были подозрения, что у животного есть ранения. "Мы подозревали, что он либо раненый, либо больной. Но никаких ранений и других повреждений обнаружено не было. Зверь в меру упитанный, зубы целые, внешне здоров. Посмотрим, что покажет внутреннее обследование", — цитирует его пресс-служба.