В РПЦ высказались о визите Папы Римского

Легойда: визит Папы Римского в Россию не стоит на повестке дня

Информация о возможном визите папы Римского в Россию не обсуждалась в ходе поездки главы отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона в Ватикан на минувшей неделе, сообщил руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на своей странице в Telegram. Ранее появилась информация о том, что папа Римский Франциск может посетить Россию в 2019 году. "Вопрос о визите Римского папы в Россию на повестке дня не стоит. Митрополит Иларион не обсуждал эту тему во время своей последней встречи с кардиналом Кохом", — написал он. Легойда призвал с осторожностью относиться к источникам информации и пользоваться только официальными ресурсами.