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В РПЦ высказались о визите Папы Римского
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Легойда: визит Папы Римского в Россию не стоит на повестке дня 

ТАСС + ещё 7 55 минут назад
Фото: Reuters
Информация о возможном визите папы Римского в Россию не обсуждалась в ходе поездки главы отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона в Ватикан на минувшей неделе, сообщил руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на своей странице в Telegram.
Ранее появилась информация о том, что папа Римский Франциск может посетить Россию в 2019 году.
"Вопрос о визите Римского папы в Россию на повестке дня не стоит. Митрополит Иларион не обсуждал эту тему во время своей последней встречи с кардиналом Кохом", — написал он.
Легойда призвал с осторожностью относиться к источникам информации и пользоваться только официальными ресурсами.
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