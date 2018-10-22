Ещё
Клип Оксимирона связали с трагедией в Керчи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Просто сдохнут»: к чему приведет ядерная гонка
«Просто сдохнут»: к чему приведет ядерная гонка

Клип Оксимирона связали с трагедией в Керчи 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Правозащитница Евгения Чудновец заявила, что клип на песню «Последний звонок» рэпера Оксимирона негативно влияет на подростков и побуждает их совершать массовые убийства.
«Сутки назад я увидела на страничке своего друга в Facebook это видео. Я возмущена, так как слишком много совпадений с тем, что произошло в Керчи. Как такое видео находится на просторах интернета, и дети могут спокойно это все посмотреть, а так как они впитывают как губка, они могут это воплотить в жизнь», — рассказала «Ридусу» Чудновец.
Клип сделан на основе эстонского фильма «Класс», вышедшего в прокат в 2007 году. По сюжету два друга-одноклассника терпят издевательства от других школьников, после чего решают убить всех обидчиков. В конце картины оба подростка хотят покончить с собой.
Чудновец пожаловалась на клип в Роскомнадзор. Правозащитница уверена, что видео необходимо удалить.
«У меня нет претензий к самому рэп-исполнителю. Я видела только контент его. Я не хочу, чтобы мой ребенок видел такие видео. Оксимирон — творческая личность. Но нужно соображать, что будет дальше после твоего такого творчества. Слова его песни пугают. Он говорит о каком-то личном джихаде, для него в порядке вещей застрелить девчонку за то, что она на СМС не ответила», — возмутилась Чудновец.
Ранее в Сети высмеяли эксперта, назвавшего в качестве одной из причин трагедии в Керчи выдуманную игру «Дока 2».
17 октября студент Владислав Росляков устроил бойню в керченском колледже и взорвал бомбу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Как я едва не стал убийцей В РПЦ отреагировали на слухи о приезде папы Римского в Москву Россияне выбрали самых авторитетных журналистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове137
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз4
В Москве задержан певец Мистер Кредо41
РПЦ потребовала извинений за ущерб86
Возле колледжа в Керчи произошёл хлопок20
Видео
02:05
Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
06:49
Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок
Происшествия Статьи
00:12
Крушение поезда на Тайване попало на видео
Происшествия
10:30
Интервью об уничтожении «Боинга» озвучивали с кастрюлей на голове
В мире
01:20
«Неизвестное» существо озадачило ученых
Наука Наука и техника
01:41
В Москве задержан певец Мистер Кредо
Шоу-бизнес
03:43
Возле колледжа в Керчи произошёл хлопок
Происшествия
00:35
Украинские Су-25 пролетели на сверхмалой высоте
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение