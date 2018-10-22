Соловьев и Малахов стали «авторитетами» для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев пользуется у россиян наибольшим авторитетом среди всех журналистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование группы ЦИРКОН для Фонда «Медиастандарт».

В исследовании ЦИРКОНа, проходившем летом 2018 года, принимали участие 1604 респондентов старше 18 лет. В итоге 178 человек назвали самым авторитетным Соловьева, 131 респондент — телеведущего Андрея Малахова , а для 116 опрошенных самым авторитетным журналистом является Владимир Познер

В ходе опроса респондентов попросили назвать имена журналистов из разных отраслей (телевидения, радио, прессы и интернета), которых они уважают, и мнение которых считают для себя авторитетным.

Более половины опрошенных (51 процент) не смогли назвать ни одного журналиста, которого они считают авторитетным. По мнению авторов доклада, некоторые респонденты не могут идентифицировать никого из журналистов персонально, другие участники опроса не считают кого-либо из российских журналистов действительно уважаемым.

В целом журналистам доверяют 37 процентов респондентов, а не доверяют — 24 процента. Еще 35 процентов опрошенных доверяют выборочно. Кроме того, половина опрошенных привыкла «скорее не доверять» сообщениям в СМИ, а 33 процента «привыкли верить» информации в газетах, по ТВ и радио.