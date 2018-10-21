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Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
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Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли 

Российская Газета 25 минут назад
Исследователи из Национального университета Инчхона (Южная Корея) проанализировали состав 39 образцов пищевой соли и обнаружили в 36 из них микропластик.
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Соль, которую изучили специалисты, была произведена в 16 странах мира. Среди образцов также присутствовали каменная (хлорид из галита) и морская соль. В последней нашли больше всего инородных микрочастиц — 1674 на килограмм.
Самой "нечистой" оказалась азиатская соль. Например, в килограмме продукта из Индонезии оказалось около 13629 частиц микропастика.
Ранее ученые отметили, что масштабы загрязнения воды пластиком так велики, что к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. То есть, вполне объяснимо присутствие микрочастиц и в соли. Между тем их влияние на здоровье человека пока неизвестно.
Согласно данным ООН, каждый год в моря попадает до 12,7 миллиона тонн синтетических материалов, и примерно мусоровоз пластмассы сбрасывается в океан ежеминутно.
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