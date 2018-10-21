Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли

Исследователи из Национального университета Инчхона (Южная Корея) проанализировали состав 39 образцов пищевой соли и обнаружили в 36 из них микропластик.

Соль, которую изучили специалисты, была произведена в 16 странах мира. Среди образцов также присутствовали каменная (хлорид из галита) и морская соль. В последней нашли больше всего инородных микрочастиц — 1674 на килограмм.

Самой "нечистой" оказалась азиатская соль. Например, в килограмме продукта из Индонезии оказалось около 13629 частиц микропастика.

Ранее ученые отметили, что масштабы загрязнения воды пластиком так велики, что к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. То есть, вполне объяснимо присутствие микрочастиц и в соли. Между тем их влияние на здоровье человека пока неизвестно.

Согласно данным ООН, каждый год в моря попадает до 12,7 миллиона тонн синтетических материалов, и примерно мусоровоз пластмассы сбрасывается в океан ежеминутно.