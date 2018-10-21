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Учителям предложили раздать пистолеты
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Учителям предложили вооружиться после стрельбы в Керчи 

News.ru 1 час назад
Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что российским преподавателям нужно разрешить носить пистолеты. По его словам, массовые трагедии происходят там, где люди не могут себя защитить.
«Школьным педагогам в России иметь оружие было бы не вредно. Вся мировая практика это показывает», — передаёт слова Гринина портал Ura.ru.
Нападение на керченский колледж попало на видео
17 октября около полудня 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Жертвами стрелка стал 21 человек. Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве.
Ранее News.ru писал о том, что опубликован проект постановления правительства РФ, вносящий изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Согласно документу, россияне будут обязаны уведомлять Росгвардию о хранении оружия по месту временного пребывания.
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