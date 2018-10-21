Учителям предложили раздать пистолеты

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что российским преподавателям нужно разрешить носить пистолеты. По его словам, массовые трагедии происходят там, где люди не могут себя защитить.
«Школьным педагогам в России иметь оружие было бы не вредно. Вся мировая практика это показывает», — передаёт слова Гринина портал Ura.ru.
17 октября около полудня 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Жертвами стрелка стал 21 человек. Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве.
Ранее News.ru писал о том, что опубликован проект постановления правительства РФ, вносящий изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Согласно документу, россияне будут обязаны уведомлять Росгвардию о хранении оружия по месту временного пребывания.