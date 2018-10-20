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Россияне поддержали конкурс «Лидеры России»
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Украинские раскольники сделали неожиданное заявление

Россияне поддержали конкурс «Лидеры России» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил исследование об отношении россиян к конкурсу «Лидеры России».
Большинство сограждан (82%) поддерживают конкурс и считают, что такие мероприятия необходимы стране. Обратного мнения придерживаются только 5% опрошенных.
Каждый второй (51%) опрошенный, слышавший о конкурсе, утверждает, что победителей «Лидеров России» определяют объективно и честно. Среди 18-24-летних эта доля еще выше — 68%.
Более половины россиян (58%) полагают, что у жителей столиц и крупных городов больше шансов победить. При этом 51% утверждает, что молодежь и старшее поколение имеет равные шансы.
Большинство воспринимает конкурс «Лидеры России» как своеобразный социальный лифт. Так, 80% респондентов уверены, что конкурс способствует профессиональному росту. 79% — быстрому карьерному росту.
Конкурс управленцев «Лидеры России» дает шанс стать участником кадрового резерва. На конкурс уже подано более 120 тысяч заявок. Они принимаются до 24 октября.
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