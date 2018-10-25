Мать керченского стрелка перестала ходить на работу

Мать Владислава Рослякова , устроившего нападение на колледж в Керчи, перестала выходить на работу. Как сообщает ТАСС, ее местонахождение неизвестно.

Главный врач крымского онкологического диспансера Игорь Акиншевич подтвердил агентству, что женщина уже более десяти лет работает санитаркой в приемном покое клиники. По его словам, ее не увольняли, претензий к ней не было, но на работу она не выходит.

«Причин может быть много, где она находится — неизвестно», — сказал Акиншевич.

Он рассказал, что после нападения в колледже женщина лично принимала пострадавших — двух молодых людей с легкими травмами и девушку в тяжелом состоянии, которых привезли в онкодиспансер из-за нехватки мест в других больницах.

Коллеги спросили у женщины в тот день, был ли в колледже ее сын. Она сказала, что он не пошел на занятия, а занялся другими делами. По словам коллег женщины, она держала сына в строгости.

Семнадцатого октября в политехническом колледже Керчи было совершено массовое убийство. По версии следствия, 18-летний Росляков устроил взрыв в здании, а затем открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. После этого нападавший покончил с собой.

Жертвами стрелка стали 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. В больницах побывали более 50 пострадавших.