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Мать керченского стрелка перестала ходить на работу
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Мать керченского стрелка перестала ходить на работу 

Рамблер + ещё 121 44 минуты назад
Мать Владислава Рослякова, устроившего нападение на колледж в Керчи, перестала выходить на работу. Как сообщает ТАСС, ее местонахождение неизвестно.
Главный врач крымского онкологического диспансера Игорь Акиншевич подтвердил агентству, что женщина уже более десяти лет работает санитаркой в приемном покое клиники. По его словам, ее не увольняли, претензий к ней не было, но на работу она не выходит.
«Причин может быть много, где она находится — неизвестно», — сказал Акиншевич.
Он рассказал, что после нападения в колледже женщина лично принимала пострадавших — двух молодых людей с легкими травмами и девушку в тяжелом состоянии, которых привезли в онкодиспансер из-за нехватки мест в других больницах.
Коллеги спросили у женщины в тот день, был ли в колледже ее сын. Она сказала, что он не пошел на занятия, а занялся другими делами. По словам коллег женщины, она держала сына в строгости.
Семнадцатого октября в политехническом колледже Керчи было совершено массовое убийство. По версии следствия, 18-летний Росляков устроил взрыв в здании, а затем открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. После этого нападавший покончил с собой.
Жертвами стрелка стали 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. В больницах побывали более 50 пострадавших.
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