Раскрыта правда о «столетней роженице»

Новость о столетней итальянке, родившей ребенка, оказалась фейком. Об этом сообщает портал Hipertextual.

Изданию удалось найти доказательства, что информацию запустил в сеть юмористический сайт поддельных новостей. Произошло это еще в 2006 году. С тех пор новость о 101–летней Анатолии Вертаделла периодически всплывает в различных СМИ.

«Эта история недостоверна. Ее происхождение — Daily News World News, канадский поддельный новостной сайт, который, к сожалению, довольно популярен среди огромного числа людей, считающих, что его информация правдива», — пишет Hipertextual.

Фейк-новость впервые была опубликована 7 января 2006 года. При этом она замаскирована под научное открытие. Публикация сопровождается фотографией с якобы врачом, ответственным за трансплантацию. При этом сайт честно предупреждает читателей, что его новости носят сатирический характер, а упоминаемые персонажи могут быть фиктивными.

В прошлом году интернет всполошила новость о долгожительнице, которая родила ребенка в сто лет. Мальчика якобы назвали Франческо, его мать перенесла рак и заявила, что Бог вернул ей фертильность после операции по пересадке яичников.