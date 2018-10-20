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Раскрыта правда о «столетней роженице»
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Раскрыта правда о «столетней роженице» 

Рамблер 58 минут назад
Фото: hipertextual
Новость о столетней итальянке, родившей ребенка, оказалась фейком. Об этом сообщает портал Hipertextual.
Изданию удалось найти доказательства, что информацию запустил в сеть юмористический сайт поддельных новостей. Произошло это еще в 2006 году. С тех пор новость о 101–летней Анатолии Вертаделла периодически всплывает в различных СМИ.
«Эта история недостоверна. Ее происхождение — Daily News World News, канадский поддельный новостной сайт, который, к сожалению, довольно популярен среди огромного числа людей, считающих, что его информация правдива», — пишет Hipertextual.
Фейк-новость впервые была опубликована 7 января 2006 года. При этом она замаскирована под научное открытие. Публикация сопровождается фотографией с якобы врачом, ответственным за трансплантацию. При этом сайт честно предупреждает читателей, что его новости носят сатирический характер, а упоминаемые персонажи могут быть фиктивными.
В прошлом году интернет всполошила новость о долгожительнице, которая родила ребенка в сто лет. Мальчика якобы назвали Франческо, его мать перенесла рак и заявила, что Бог вернул ей фертильность после операции по пересадке яичников.
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