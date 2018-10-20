Росгвардия придумала россиянам новую обязанность

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Росгвардия хочет установить для россиян новую обязанность 

Газета.Ru 59 минут назад
Росгвардия опубликовала на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, обязывающий граждан России уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.
"Устанавливается обязанность в отношении граждан России и иностранных граждан уведомлять… территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии России по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего им оружия более 3 суток в таких местах в течение трех рабочих дней со дня прибытия в указанные места", — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что подобная мера нацелена на обеспечение контроля за оборотом оружия в местах его временного хранения.
Ранее пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили про ужесточение продажи оружия после расстрела в Керчи.
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