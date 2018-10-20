Росгвардия придумала россиянам новую обязанность

Росгвардия хочет установить для россиян новую обязанность

Росгвардия опубликовала на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, обязывающий граждан России уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.

"Устанавливается обязанность в отношении граждан России и иностранных граждан уведомлять… территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии России по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего им оружия более 3 суток в таких местах в течение трех рабочих дней со дня прибытия в указанные места", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что подобная мера нацелена на обеспечение контроля за оборотом оружия в местах его временного хранения.