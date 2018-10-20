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На базу Хмеймим доставили около двух тысяч книг
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На базу Хмеймим доставили около двух тысяч книг 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Российские издатели совместно с военными провели акцию "Литературный десант", в рамках которой на военную базу Хмеймим в Сирии доставили около двух тысяч книг.
"У каждого есть свое оружие. У воинов это оружие настоящее. У нас это доброе слово. И это слово напечатано в книге. Мы привезли 800 наименований книг в количестве двух тысяч экземпляров. Мы предусмотрели условия, чтобы можно было определить на блокпосты, можно было читать бойцам, не передавая из рук в руки", — сказал журналистам управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
Акция "Литературный десант" прошла впервые. Военнослужащие базы Хмеймим сами подготовили списки интересующей их литературы.
"Прежде всего, это литература историческая, связанная с историей нашей страны, с историей армии и флота. Много литературы, посвященной нашей необъятной России, природе. Разноплановая литература. Я думаю, что каждый найдет для себя что-то интересное и познавательное", — сказал заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Юрий Ореховский.
Специально под новые книги было расширено помещение библиотеки на военной базе. Количество книг в ней увеличилось в два раза после акции.
"Классику спрашивают — Тургенева, Достоевского, Пикуля, стихи Есенина спрашивают. Много людей приходит, которые в России к книжкам не притрагивались, а здесь приходят — одна, вторая, третья", — рассказала библиотекарь Юлия Абдурахманова.
Литераторы и издатели также провели встречу с военнослужащими, на которой рассказали о последних тенденциях в книжном мире и наградили самых читающих.
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