В ЮАР дайверы засняли улыбку необычной луны-рыбы

Глядя на кадры, сделанные дайверами неподалеку от Кейптауна , складывается впечатление, что необычная луна-рыба специально позирует, сообщает Daily Mail.

Дайверы рассказывают, что во время погружения к ним подплыла двухметровая рыба и принялась "позировать".

Один из них, Джеймс Тейлор , рассказал, что всегда берет с собой камеру во время погружений, потому что "почти каждый раз сталкивается с чем-то интересным".

Также парень добавил, что некоторые думают, что его фото — подделка, но когда им показывают кадры видео, то они называют Джеймса "самым крутым человеком, которого они видели".