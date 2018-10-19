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В ЮАР дайверы засняли улыбку необычной луны-рыбы
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В ЮАР дайверы засняли улыбку необычной луны-рыбы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: James Taylor
Глядя на кадры, сделанные дайверами неподалеку от Кейптауна, складывается впечатление, что необычная луна-рыба специально позирует, сообщает Daily Mail.
Дайверы рассказывают, что во время погружения к ним подплыла двухметровая рыба и принялась "позировать".
Один из них, Джеймс Тейлор, рассказал, что всегда берет с собой камеру во время погружений, потому что "почти каждый раз сталкивается с чем-то интересным".
Также парень добавил, что некоторые думают, что его фото — подделка, но когда им показывают кадры видео, то они называют Джеймса "самым крутым человеком, которого они видели".
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