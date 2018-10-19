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В РПЦ выдвинули обвинение Константинополю
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В РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в обслуживании интересов США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
За действиями Константинопольского патриархата на Украине стоят США, патриарх Варфоломей "выполняет заказ извне", заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Насколько можно судить по действиям американских политиков, которые не скрывают своих позиций, Америка заинтересована не только в ослаблении России, но и в ослаблении Русской церкви. Мы не сомневаемся в том, что за действиями Константинопольского патриархата стоят Соединенные Штаты. И та поспешность, с которой сейчас Константинопольский патриархат предпринимает свои действия, свидетельствует о том, что он выполняет заказ извне", — сказал митрополит Волоколамский Иларион в интервью итальянскому изданию Il Messaggerо, текст которого публикует в пятницу сайт ОВЦС.
Отвечая на вопрос, получил ли патриарх Варфоломей за это какие-то деньги, представитель РПЦ обратил внимание на то, что "в средствах массовой информации появлялась информация, что за это было дорого заплачено, называлась сумма в 25 миллионов долларов".
"Но мы не можем это проверить. Я не знаю, верить этому или нет. Я только знаю, что в 1924 году, когда Константинопольский патриархат предоставлял автокефалию Польской церкви, за это была заплачена сумма в фунтах стерлингах. Если не ошибаюсь, около 12 тысяч — по тем временам немалые деньги. Переписка на эту тему между тогдашним Константинопольским патриархом и польскими властями была опубликована, и такая сумма там фигурирует", — отметил митрополит Иларион.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
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