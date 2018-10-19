В Керчи простились с жертвами трагедии

В Керчи простились с жертвами взрыва в политехническом колледже

Керчи прошла прощальная панихида по погибшим в политехническом колледже, где студент четвёртого курса Владислав Росляков привёл в действие самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам заведения. В результате 21 человек погиб, ещё 50 получили ранения. По данным местных властей, проститься с погибшими пришли более 33 тысяч человек. Корреспондент РТ побывал на церемонии и поговорил с друзьями и близкими погибших.

Люди начали собираться на площади Ленина с самого утра. Некоторые женщины в этот день надели траурную одежду и вплели в волосы чёрные ленты. Почти у всех в руках были букетики цветов.

Цветочные магазины рядом с площадью быстро опустели. Красных гвоздик на всех не хватило, и керчане несли охапки белых и жёлтых хризантем, венки с лентами «На вечную память», корзины с розами и искусственными орхидеями.

Утро пятницы оказалось сырое и туманное. В гуще толпы, пришедшей на траурное мероприятие, потерял сознание мальчик лет пятнадцати. Из толпы его на руках вынесли росгвардеец и ополченец. А люди на площадь всё прибывали и прибывали. По данным керченских властей, в церемонии прощания приняли участия более 33,3 тысяч человек.

Первую жертву взрыва в техникуме — мальчика из мусульманской семьи — похоронили ещё вчера, сразу после опознания. Тела остальных привезли на площадь в закрытых гробах.

«Пустите, у меня там внучка, пустите!» — умоляет бабушка. Толпа ненадолго расступается.

Студентов политеха, их родных и преподавателей пропускают через отдельную рамку. Почти все пришли в обычной одежде, только несколько студенток обвязали волосы чёрными повязками. Ребята обнимаются и стараются держаться отдельно от толпы и журналистов.

«Мне брат рассказывал: его друг почти выбежал, а его осколки прямо в спину! — у Марины, учащейся многострадального техникума, срывается голос. — И его не спасли».

«Повзрослели в один день»

На площади начинает звучать «Реквием» Моцарта. Музыка несется по площади, в стороне скромно стоят студенты-медики — те самые волонтёры, кто прибежал на место взрыва помогать «скорой».

Трое парней с модными короткими стрижками похожи, как братья. Все держат тёмно-красные розы и стараются не смотреть окружающим в глаза.

«У нас рядом с этим колледжем физкультура. Когда всё произошло, мы побежали туда», — вспоминает день взрыва Арслан Эпсотов.

По его словам, занятия сразу отменили — будущие медсёстры и санитары вызвались помочь всем колледжем.

«Не пускали первокурсников — они ещё ничего толком не умеют. И девочек. У них слабые нервы. Меня пустили, — рассказывает Арслан. — Ребята кричали от боли и страха. Я с ними говорил, чтобы успокоить».

По словам мальчика, главным было быстро остановить кровотечение у раненых, перевязать или дать обезболивающее, чтобы довезти до реанимаций живыми.

Студенты медколледжа, которых не допустили до оказания первой помощи, пошли сдавать кровь. На следующий день почти все они пришли на занятия. Никто не захотел взять отгул.

«Вчера пришли — на них лица нет! — пожилая преподавательница педиатрии колледжа, Стелла Александрова, опирается на трость и кивает на ребят, пришедших с Арсланом. — Те, кто любил поболтать, повертеться — все бледные сидят, молчат. Разом повзрослели».

У Арслана в политехе учится брат. Стрелок был из той же группы.

«Мой брат вместо столовой пошёл на улицу. Хорошо, что не остался, — Арслан хмурится и качает головой. — Сегодня часть ребят дежурят тут. Следят, чтобы больше никому не стало плохо. Видите парней в белых халатах?»

Пока мы говорим, некоторые жители Керчи, кто не дождался своей очереди пройти через рамки на площадь, начинают передавать букеты через ограждения. Студенты и родственники принимают цветы из их рук. Некоторые полицейские подключаются к живой цепи.

Во время очередной передачи одна из женщин в чёрном принимает очередной букет хризантем и внезапно не выдерживает — прижимается к незнакомому ополченцу и плачет. Мужчина обнимает её и говорит «Тихо, знаю, тихо».

Вторая перемена

В то время, как на площади массово прощались с погибшими, в керченских больницах проживали этот траурный день пострадавшие от действий Рослякова. 20-летняя студентка 2 курса колледжа Яна Егорова лежит на больничной койке со сломанной и иссеченной осколками ногой.

«На второй перемене мы пошли поесть, — рассазывает Яна. — У нас в столовой только пирожки, мы берем их с собой. Только сели, как я почувствовала спиной ударную волну волну. Потом огонь вокруг, закричали девочки. До меня дошло, что произошло. Я опустилась на пол и поползла. Где-то возле выхода то ли полз, то ли шел мальчик. Потом грохот и он упал».

У выхода из столовой Яну подняли два мальчика и отнесли на мат. Только тогда она поняла, что ранена: осколками ей зацепило ногу. Подобная травма была у большинства пострадавших. Скорую пришлось ждать очень долго, поэтому Яну отвезли в больницу на попутке. Там выяснилось, что кроме ран девушка получила еще и перелом.

«Я до сих пор не могу забыть глаза того мальчика, который упал после взрыва, — говорит Яна. — Он просто смотрел вверх».

«Трагический случай»

За несколько тысяч километров от Керчи горе пришло в семью студента Дениса Павлова . Старый друг семьи, Егор Перепёлкин , погиб в результате нападения Рослякова. Денис вспоминает, что буквально за несколько часов до трагедии общался с другом.

«С утра он прислал мне Вконтакте песню, называется «Трагический случай», — рассказывает Денис. — А потом сказал, что ему не хочется идти в колледж, но надо. Это был наш последний разговор».

Друг вспоминает, что Егор Перепёлкин не любил Керчь — ему пришлось уехать туда вместе с родителями. Парень очень скучал по Челябинску и оставшимся там друзьям.

Перепёлкин при каждом удобном случае приезжал в родной город, а после окончания техникума хотел пойти в армию, после чего вернуться в Челябинск.