Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Русской православной церковью (РПЦ), несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе, который подчиняется Константинополю. Его приводит «Интерфакс»

«Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», — указывается в сообщении. В нем отмечает, что все православные верующие могут участвовать в литургической жизни и церковных таинствах в русских приходах Западной Европы.

Ранее РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом после того, как Синод в Стамбуле объявил об отмене указа о передаче Киевской митрополии Москве, создании своего подворья в Киеве, а также реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.