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Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
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Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ 

Ведомости 1 час назад
Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Русской православной церковью (РПЦ), несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе, который подчиняется Константинополю. Его приводит «Интерфакс».
«Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», — указывается в сообщении. В нем отмечает, что все православные верующие могут участвовать в литургической жизни и церковных таинствах в русских приходах Западной Европы.
Ранее РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом после того, как Синод в Стамбуле объявил об отмене указа о передаче Киевской митрополии Москве, создании своего подворья в Киеве, а также реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль очень внимательно и с большой обеспокоенностью следит за тем, как развиваются отношения между РПЦ и Константинопольским патриархатом. «Это вызывает нашу озабоченность, мы надеемся, что мудрость восторжествует, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — отмечал он.
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