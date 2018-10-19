Умер актер Дмитрий Солодовник

В театре, в котором 39-летний Солодовник играл на протяжении почти 20 лет, не уточнили причину его смерти, пообещав лишь позже объявить дату и место прощания с ним.

Дмитрий Солодовник учился актерской игре в Высшем театральном училище имени Щепкина. Первую роль в Малом театре артист исполнил, еще будучи студентом, а в 1999 году, только завершив учебу, вошел в его труппу.

В Малом театре Солодовник исполнил 26 разных ролей, в том числе Ивана в «Коньке-горбунке», Белку в «Сказке о царе Салтане», Тишку в «Свои люди — сочтемся!», Мотылька в «Усилиях любви», Митрофанушку в «Недоросле», Дормедонта в «Поздней любви», а также Ивана Хлестакова в «Ревизоре». Последняя роль принесла Солодовнику премию правительства России

Также Солодовник играл в фильмах и сериалах, например, в таких, как «Сатисфакция», «С Дона выдачи нет», «Завещание Ленина», «Вся такая внезапная» и «Пятницкий. Глава третья».