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Умер актер Дмитрий Солодовник
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Умер актер Дмитрий Солодовник 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
Актер Дмитрий Солодовник скончался, сообщает пресс-служба Малого театра.
В театре, в котором 39-летний Солодовник играл на протяжении почти 20 лет, не уточнили причину его смерти, пообещав лишь позже объявить дату и место прощания с ним.
Дмитрий Солодовник учился актерской игре в Высшем театральном училище имени Щепкина. Первую роль в Малом театре артист исполнил, еще будучи студентом, а в 1999 году, только завершив учебу, вошел в его труппу.
В Малом театре Солодовник исполнил 26 разных ролей, в том числе Ивана в «Коньке-горбунке», Белку в «Сказке о царе Салтане», Тишку в «Свои люди — сочтемся!», Мотылька в «Усилиях любви», Митрофанушку в «Недоросле», Дормедонта в «Поздней любви», а также Ивана Хлестакова в «Ревизоре». Последняя роль принесла Солодовнику премию правительства России.
Также Солодовник играл в фильмах и сериалах, например, в таких, как «Сатисфакция», «С Дона выдачи нет», «Завещание Ленина», «Вся такая внезапная» и «Пятницкий. Глава третья».
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