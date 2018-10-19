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Сергей Доля придумал оригинальное имя аэропорту
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Путешественник Сергей Доля придумал оригинальное имя российскому аэропорту 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @sergeydolya
Российский путешественник и блогер Сергей Доля предложил назвать своим именем один из российских аэропортов в рамках запущенного в октябре общенационального конкурса «Великие имена России». Об этом Доля рассказал «Ленте.ру».
«На самом деле, мне такие проекты нравятся. Особенно если это будут имена великих путешественников», — объяснил Доля. «В наше время, к сожалению, людям, которые реально что-то умеют делать, очень сложно пробиться и заявить о себе», — добавил он.
Путешественник убежден, что подобные общенациональные конкурсы положительно влияют на образованность населения и дают понять, что в стране есть великие деятели. На вопрос, каким именем он бы дополнил один из крупных российских аэропортов, путешественник шутливо ответил «именем Сергея Доли».
«Такой проект помогает остальным людям узнать, что в нашей стране есть не просто какие-то популярные YouTube блогеры, но и люди, которые действительно что-то из себя представляют и что-то умеют», — уточнил он.
11 октября в России стартовал проект «Великие имена России», в рамках которого названия 45 российских аэропортов предложили дополнить именами великих музыкантов, художников, ученых, военных и других выдающихся соотечественников. При этом существующие названия аэропортов сохранятся, а выбранные имена будут дополнительно присвоены воздушным воротам страны.
Уточнялось, что выбор имен будет проходить в четыре этапа. Сперва регионы предложат свои варианты названий, затем будут сформированы лонг-листы конкурса, после этого составят шорт-листы и по результатам финального голосования выберут победителей.
Предложение дополнить названия аэропортов именами известных россиян в рамках проекта «Великие имена России» поступило от Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества русской словесности и Российского военно-исторического общества. Общественная палата РФ также решила принять в этом участие и контролировать работу.
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