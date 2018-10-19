Мыло и веревка: пенсионерка купила министру подарок на прибавку к пенсии

Пенсионерка из Новосибирска после повышения прожиточного минимума на 89 рублей решила подарить министру труда и соцзащиты Ярославу Фролову мыло и веревку. Об этом сообщает телеканал «360».

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии в 89 рублей», — заявила женщина.

Этой суммы хватило на четыре «подарка» региональному министру: упаковку спичек, веревку, мыло и соль. Женщина хотела вручить все это Фролову лично, но ее к нему не пропустили, пообещав передать все предметы чиновнику.

Фролов заявил«360», что подарков ему не передавали. Он пообещал разобраться в ситуации и заверил, что в его министерстве ведется «свободный и прозрачный» прием.

С января 2019 года прожиточный минимум пенсионеров в Новосибирской области повысят с 8725-и до 8814 рублей.

Осенью прошлого года сотрудник Федерации профсоюзов Архангельской области Артем Шишков рассказал об эксперименте, в рамках которого он попытался месяц прожить на МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Шишков должен был потратить не более 7,8 тысячи рублей.

На третьей неделе эксперимента ему пришлось полностью исключить из своего рациона фрукты, говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, сметану, творог, сливочное масло и маргарин. Оставшиеся дни эксперимента его рацион состоял из каши, макарон, яиц и овощных супов, а в самом конце пришлось перейти на завтрак и обед из воды и ужин из овсянки. К концу эксперимента он похудел на пять килограммов.