Пока вы спали: Россия и Грузия столкнулись в небе

Россия и Грузия столкнулись в небе

Разногласия России и Грузии по статусу Абхазии Южной Осетии ставят под угрозу существование Договора по открытому небу. По информации «Коммерсанта», на будущей неделе консультативная комиссия ДОНа соберется в Вене на заседание, на котором обсудит облетные квоты на 2019 год. Однако они могут быть и не согласованы из-за конфликта России и Грузии. Ранее Москва запретила другим странам-участницам ДОНа летать над десятикилометровой зоной рядом с частично признанными республиками, сославшись на пункт Договора, который запрещает полеты рядом с границами стран, которые в ДОН не входят. Тем временем Грузия считает Абхазию и Южную Осетию своей территорией и в знак протеста запретила России летать над своей территорией. В апреле Москва отменила запрет на полеты рядом с республиками, однако в Тбилиси по-прежнему винит Россию в желании использовать Договор для признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Британия готовит «Армате» «Черную ночь»

Великобритания продемонстрировала свой «ответ» российскому танку «Армата», сообщает Focus. Им, по мнению местных военных, способен стать модернизированный танк «Челленджер 2», представленный прототип которого получил название «Черная ночь». Новая версия британской боевой машины обзаведется комплексом, который сможет распознавать и ликвидировать противотанковые ракеты. Кроме того, «Черная ночь» сможет лучше вести бои по ночам.

Россияне «безнадежно» задолжали микрокредиторам

«Безнадежно» задолжавших россиян стало больше почти на треть, сообщают «Известия» со ссылкой на подсчеты Объединенного кредитного бюро. Согласно им, в первой половине 2018 года просроченных на полугода и более выплат по микрозаймам стало на 32,4% больше, чем было в январе-июне 2017-го. Андрей Люшин , заместитель председателя «Локо-банка» , объяснил рост числа «безнадежных» микрозаймов падением доходов россиян, а также неспособностью многих из них оценивать свою платежеспособность адекватно.

Сборка ракет-носителей РФ попадет на видео

Сборка российских ракет-носителей будет записываться на видео, заявили РБК собеседники в Роскосмосе . По их словам, таково распоряжение гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина , которое он дал после осмотра обломков потерпевшей аварию на прошлой неделе ракеты-носителя «Союз». Видеокамеры станут элементом экипировки рабочих и контролеров и будут фиксировать процесс сборки ракет, а записи будут храниться до тех пор, пока ракета не будет утилизирована.

Пугливые россияне предпочитают элитное жилье

Россияне меняют валюту на элитное жилье, сообщает пресс-служба агентства недвижимости «Калинка». Согласно подсчетам компании, в третьем квартале 2018 года число продаж дорогой недвижимости выросло на 32% по сравнению с тем же периодом 2017-го — 230 сделок против 174. В «Калинке» связывают рост рынка элитного жилья с «опасениями», которые у граждан спровоцировали нестабильная экономическая ситуация в стране, а также «информационное поле» — угрозы новых санкций и дедолларизации.