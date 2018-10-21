Россия нашла лихорадку в несуществующем государстве

Роспотребнадзор выявил лихорадку Западного Нила в Чехословакии

Ведомство 19 октября опубликовало статистику по заболеваемости лихорадкой в Германии и Европе за 2018 год. Среди стран, где зафиксированы случаи болезни, фигурирует Чехословакия, распавшаяся в 1993 году.

«По данным Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний (ECDC), за 2018 год на 4 октября от стран Евросоюза получены следующие данные о заболеваемости лихорадкой Западного Нила: всего — 1317 случаев; из них в Италии — 495, Греции — 283, Румынии — 256, Венгрии — 197, Хорватии — 45, Франции — 16, Австрии — 15, Болгарии — 6, Словении — 3, Чехословакии — 1».

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок, говорится на сайте ведомства.

Чехословакия просуществовала на территории Центральной Европы с 1918 по 1993 год и мирным путём распалась на два суверенных государства.

Лихорадка Западного Нила — острое заболевание с симптомами общей интоксикации, в тяжёлых случаях поражает центральную нервную систему. Основным источником считаются дикие птицы. Инкубационный период составляет до трёх недель. Вакцины от болезни нет.